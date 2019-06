Battiti Live, un minibus per realizzare il sogno dei ragazzi disabili. Diamo una mano a Salento Rinasce

È passata solo una settimana da quando vi abbiamo raccontato una storia che aveva molto toccato la redazione di Leccenews24. Una mamma aveva commentato uno dei nostri post sull’evento più atteso dell’estate perché dispiaciuta per sua figlia disabile che, quest’anno, non avrebbe potuto seguire la tappa salentina del Battiti Live.

Il cambio di location, da Lecce a Gallipoli, aveva suscitato molta tristezza nella ragazza. Ad impedire di assistere al concerto dal programma, denso era proprio l’impossibilità a percorrere i 40 chilometri verso la costa ionica.

A rispondere all’appello lanciato dalla nostra redazione è stata l’Associazione Salento Rinasce che si è offerta di accompagnare la mamma e la figlia al tanto atteso evento. Qualche giorno dopo, però, è arrivata un’altra richiesta di aiuto. Questa volta a chiedere supporto sono state una mamma e sua figlia cieca, anche loro impossibilitate a raggiungere la località marittima per seguire il Battiti Live.

L’associazione Salento Rinasce, guidata del neopresidente Raffaele Longo, ha preso a cuore la situazione di queste mamme e di queste figlie e ha deciso di affittare un furgoncino che può trasportare fino a 8 passeggieri, per permettere anche ad altre persone in difficoltà di raggiungere la “Città Bella” e assistere, quindi, al Battiti Live. Al momento sono liberi ancora 4 posti, per chi ne avesse bisogno.

Per far fronte al costo del furgoncino, Salento Rinasce chiede un piccolo aiuto da parte dei più volenterosi e lancia una raccolta fondi per permettere a chi non può seguire il tanto atteso concerto del 21 luglio.

Per dare un piccolo contributo, il numero della Posta-pay è 5333 1710 6394 3324 (Codice fiscale, LNG RFL 86P 20I 119E).