70 artisti in cinque piazze: svelato l’attesissimo cast di Battiti Live

La macchina organizzativa dell’evento più atteso dell’estate si è già messa in moto. Dopo aver svelato le cinque piazze che ospiteranno una tappa del Battiti Live, tocca ora alla presentazione del cast artistico. Scorrendo i nomi dei cantanti che si alterneranno sul palco è impossibile non ‘prenotare’ un posto in prima fila per ascoltare tutti i nomi del momento.

Ci saranno i salentini Alessandra Amoroso, Dolcenera e i Boomdabash, ma anche Mahmmod reduce del successo ottenuto dopo l’inaspettata vittoria al Festival di Sanremo. E ancora LP, Il Volo, Achille Lauro, Fabrizio Moro, Anastasio, Federica Carta e Shade, Francesco Renga, Irama, Loredana Bertè, Maneskin, Takagi&Ketra, Giusy Ferreri, Gue Pequeno che sarà ospite della Notte della Taranta.

Scorrendo la lista si incontrano Gigi D’Alessio, Elettra Lamborghini, Anna Tatangelo, Baby K, Luca Carboni, Rocco Hunt, gli Stadio, Paola Turci, Max Pezzali, Ofenbach, Nek, Giant Rooks, Cristiano Malgioglio, Tiromancino e Le Vibrazioni.

Non finisce qui. Ci saranno anche J-Ax, uno dei protagonisti dell’estate con il suo tormentone «Ostia Lido», Tormento, Annalisa, Clementino, Bianca Atzei, Jake La Furia, Modà, Levante, Emis Killa, Francesco Gabbani, Enrico Nigiotti, Sergio Sylvestre, da Amici il vincitore Alberto Urso e Giordana Angi, The Kolors, Elodie, Benji&Fede, Mondo Marcio, Dark Polo Gang, Chadia Rodriguez, Luchè, Fred De Palma con Ana Mena, Vegas Jones, Mr Rain & M. Attili, Aiello, Emma Muscat & Biondo, Mamasita e Gabri Ponte. Non è escluso che altre sorprese si aggiungeranno nel corso del tour.

«Sono felicissimo e fiero del cast dell’edizione 2019, quantità e qualità per emozionare diverse generazioni e così riunire le famiglie per vivere tutti insieme la musica: in piazza alla radio o in tv» ha commenta Marco Montrone, presidente di Radionorba.

70 artisti in 5 piazze e 5 prime serate su Italia 1

Si parte il 30 giugno da Vieste e poi, di domenica in domenica, si toccheranno Brindisi (7 luglio), Trani (14 luglio), Gallipoli (21 luglio) e Bari (28 luglio). Lo show della radio del sud sarà presentato per il terzo anno consecutivo da Alan Palmieri, direttore artistico di Radionorba e da Elisabetta Gregoraci. Chi non riuscisse ad essere presente non si perda d’animo: gli eventi andranno in onda in prima serata su Italia 1 (anche se ancora non si conosce il giorno di programmazione scelto dalla rete Mediaset).

I commenti

«La musica, il pubblico e le città coinvolte sono il cuore di Battiti Live – commenta Alan Palmieri – Quest’anno scenicamente e concettualmente daremo ancora più risalto al cuore e ai suoi “battiti”. Sono felice di condividere il palco con Elisabetta Gregoraci, donna professionalmente ineccepibile ed umanamente vicina ai valori di Battiti Live».

«Anche per me è un onore poter essere anche quest’anno al fianco di Alan sul palco di Battiti – afferma Elisabetta Gregoraci – è uno show che mi ha conquistata sin dalla prima edizione. Un’emozione che cresce tappa per tappa, il calore del pubblico che ti travolge fino a lasciarti senza fiato, quei “battiti” che scaldano il cuore e consentono a tutti noi, conduttori, artisti, staff e pubblico, in piazza e a casa, di vivere cinque splendide serate pensando solo a divertirci e ad ascoltare dell’ottima musica. Sarà un’altra estate fantastica, ne sono certa».

Anche quest’anno il pubblico in piazza potrà rivolgere delle domande direttamente agli artisti in scena e tra il pubblico ci sarà nuovamente la webstar e attrice 15enne, Mariasole Pollio. Confermatissimo anche il corpo di ballo guidato da Federica Posca, con la partecipazione tra gli altri di Bryan Rodriguez, ballerino del cast di Amici.