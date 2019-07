Battiti Live 2019, a Gallipoli sul palco ci saranno anche i Boomdabash

Questione di ore e il palco allestito nell’area portuale di Gallipoli si accenderà di musica. Tanti gli ospiti in scaletta che si esibiranno nella tappa numero quattro del Battiti Live, l’evento più atteso dell’estate che, questa domenica, si ferma nella “Città Bella”. Da giorni, gli organizzatori hanno reso noto il cast artistico della ‘penultima puntata’, con nomi amatissimi dal pubblico (da Nek a Baby K, passando per Shade e Dolcenera), ma qualcosa nell’aria aveva fatto pensare ad una sorpresa dell’ultimo minuto.

Così è stato, nella Perla dello Ionio ci saranno anche i Boomdabash, che hanno conquistato le classifiche con l’ultimo tomentone, l’ormai stra-cantato Mambo Salentino con Alessandra Amoroso. La loro presenza è stata svelata dal presidente di Radionorba Marco Montrone, a tre ore dall’inizio ufficiale dello show, previsto alle 21.00.

“Nel cuore della musica, nel cuore dell’estate, nel cuore del Salento, non potevano mancare i Boomdabash” ha dichiarato Montrone annunciando il live del gruppo salentino che salirà sul palco della Città Bella. Una presenza del tutto inaspettata, un regalo che Radionorba ha voluto fare a Gallipoli e ai salentini (e non solo) che stasera saranno in piazza o guarderanno il programma da casa su Telenorba o Radionorba Tv.

“Ci abbiamo scherzato un po’ su ieri nell’incontro di benvenuto con l’amministrazione comunale”, dice Marco Montrone. “Voglio ringraziare i Boomdabash per aver accettato il nostro invito e per aver mantenuto il riserbo, l’accoglienza che riceveranno stasera sono certo che sarà strepitosa”.

Oltre con “Mambo Salentino”, i Boomdabash faranno cantare il pubblico sulle note di “Per un milione”.

Sul palco di Battiti Live a Gallipoli ci saranno anche Nek, Achille Lauro, Fred De Palma, Arianna, Emis Killa, Vegas Jones, Mondo Marcio, Baby K, Shade, Gabry Ponte, Mamacita, Alberto Urso, gli Stadio, Gigi D’Alessio, Dolcenera e Benji & Fede.

Lo spettacolo avrà inizio poco dopo le 21.