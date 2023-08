La prima biancata di agosto. Mare ‘quasi fermo’ a sud di Otranto

Record di giorni di tramontana in questo mese di agosto 2023. Sembra impossibile eppure è vero, è dal 4 agosto che il vento da nord soffia sulla provincia di Lecce apportando ristoro a chiunque abbia un conto aperto con il caldo.

Ma la notizia è che oggi finalmente il mare si è ‘quagliato’ per dirla con i linguaggio dei nonni e molti hanno fatto quello che non hanno potuto fare nell’ultimo mese: uscire in barca.

Un moto ondoso leggero ma costante, determinato da un vento moderato e a volte forte, ha reso il mare sempre mosso, poco adatto ad un turismo balneare d’altura o di scogliera. Sulla spiaggia è diverso, una tramontanella non crea mai problemi, mentre lo scirocco quando carica li crea sempre, specie sul litorale jonico, sia esso orientale da Otranto a Leuca, sia occidentale da Leuca fino a che c’è Jonio.

Certo nessuno avrebbe immaginato un agosto così e nessuno avrebbe immaginato un tale caldo dopo Ferragosto, cosa che certamente accade di rado e che dal 2012 ad oggi non si era mai verificata. È evidente che l’estate, arrivata in ritardo, si è comunque prolungata, e per chi è in vacanza al mare è sicuramente una buona notizia.