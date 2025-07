Un’area per l’attività ciclistica amatoriale, nasce a Lecce il “Bike Park”

Nasce a Lecce il “Bike Park“.

Il Comune ha concesso al Comitato provinciale della Federazione ciclistica italiana l’uso e la gestione, per nove anni, dell’area scoperta antistante lo stadio comunale di “Via del Mare”, un’area di 18mila metri quadrati posizionata al margine dei campetti “antistadio” e adiacente viale Giovanni Paolo II.

L’amministrazione comunale ha dato concretezza ad un’idea nata nel maggio dell’anno scorso,

‘Abbiamo atteso risposte dalla passata Amministrazione per più di tre anni – ha detto Salvatore Bianco, presidente emerito CR Puglia – Solo alla fine, quando ormai era troppo tardi, è arrivata una delibera’.

‘Questo progetto è un investimento sia sulla salute dei ragazzi sia dal punto di vista sociale – ha considerato Tommaso De Palma, presidente regioanale FCI – il Parco sarà un presidio di prevenzione delle malattie, là dove potrà richiamare bambini e giovani a fare sport. Non dimentichiamo che ci troviamo a fare i conti con ben un 38 per cento di obesità infantile. Il “Bike Park” non è una tappa d’arrivo ma un punto di partenza’.

Luigi Renis, delegato provinciale Coni, ha rimarcato il valore dell’aggregazione che rappresenta il nuovo spazio, oltre a quello più squisitamente sportivo: ‘Dopo il Giro d’Italia – ha fatto sapere – è aumentato l’interesse per la bicicletta, soprattutto da parte dei bambini. L’amministrazione comunale di Lecce è stata lungimirante. Dobbiamo continuare ad investire nello sport’.

‘Oggi l’area purtroppo è in stato di abbandono – è intervenuto Sergio Quarta, presidente provinciale FCI – ma presto diventerà fruibile per la pratica sportiva. Abbiamo le idee ben chiare’.

L’area scoperta sarà adibita prevalentemente all’attività ciclistica amatoriale e non, nelle sue svariate forme (ciclocross, mountian bilke, ciclsimo su strada) ma si potranno praticare anche corsa, atletica, ginnastica a corpo libero, calisthenics, tai chi ed attività motorie in genere.

‘Quando lo scorso settembre, ad appena un mese e mezzo dal nostro insediamento, ho incontrato il presidente del Comitato provinciale FCI, Sergio Quarta, e il suo direttivo – ha detto l’assessore allo Sport, Giancarlo Capoccia – ho capito subito, da ex ciclista, l’importanza di questa idea. Ho compreso che non si trattava solo di un progetto sportivo, ma di una grande opportunità per restituire vita a uno spazio abbandonato da anni. Oggi, da amministratore, posso affermare con orgoglio che Lecce conquista un nuovo cuore pulsante di sport e socialità. Con questo impianto, possiamo dirlo senza esitazioni, Lecce ha la sua piccola cittadella dello sport. Il Bike Park non sarà soltanto una pista – ha sottolineato – sarà un simbolo di rinascita, un punto di riferimento per tutte le associazioni e per chi ama le due ruote, non solo come disciplina sportiva ma come stile di vita. In più, questo progetto avrà un valore sociale enorme: diventerà un vero ponte tra il mondo dello sport e i ragazzi che vivono situazioni di difficoltà o marginalità, garantendo loro opportunità concrete e un accesso facilitato alle attività sportive e ricreative. Questo significa costruire inclusione, benessere e futuro per la nostra comunità’.

‘Sono grata a tutti per questo progetto – ha detto il sindaco di Lecce, Adriana Poli Bortone. Concordo appieno sui valori dello sport, soprattutto quello sociale di prevenzione dal disagio e da altri mali. Sono molto preoccupata per quella che ritengo essere una “emergenza giovani”: la vedo nella mancanza di rispetto per le istituzioni, per la scuola, per la famiglia. Lo sport aiuta, perchè impegna il corpo e la mente in maniera sana. Per questo, come Amministrazione, daremo spazio anche agli sport che praticano gli immigrati’.