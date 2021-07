Arriva il Bonus tv 2021: ecco chi può averlo e come fare per richiederlo

Con il passaggio delle emittenti televisive alla nuova tecnologia DVBT-2/HEVC, che verrà effettuato entro il 20 Giugno 2022, coloro in possesso di apparecchi obsoleti non potranno più guardare i programmi tv sul digitale terrestre. Sarà, dunque, obbligatorio acquistare un nuovo televisore o decoder idoneo a supportare la nuova tecnologia. È previsto, pertanto, dal Decreto Sostegni, il nuovo bonus tv da 100 euro senza limiti di Isee e per chi vorrà rottamare i vecchi apparecchi.

A chi spetta e come fare per richiederlo

Per il bonus tv 2021 sono stati stanziati circa 250 milioni di euro e, come detto in precedenza, si tratta di un’agevolazione aperta a tutti. Per poterne beneficiare si devono possedere tre requisiti:

residenza in Italia

pagamento in regola del canone Rai

rottamazione di un televisore, acquistato prima del 22 dicembre 2018.

Per quanto riguarda la rottamazione, vale per un apparecchio acquistato prima di dicembre 2018 e, quindi, non più compatibile con i nuovi standard di trasmissione. Può essere fatta in due modi: il primo in sede di acquisto del nuovo televisore, consegnando al rivenditore quello vecchio. Il negoziante applicherà il 20% di sconto fino a un massimo di 100 euro. In seguito, sarà lui ad occuparsi di smaltire il vecchio televisore e di riscattare a sua volta il credito fiscale.

Il secondo, più complicato, è di consegnare la tv direttamente in una discarica autorizzata che certificherà l’avvenuta consegna dell’apparecchio, specificando che il titolare è in regola con il canone Rai e che si tratta di un televisore non conforme ai nuovi standard. Questo modulo controfirmato assieme al documento d’identità andrà presentato al punto vendita per l’acquisto del nuovo televisore al prezzo scontato.

In entrambi i casi, comunque, i dati dell’acquirente verranno inseriti su una piattaforma telematica per poter accertare l’esistenza dei requisiti da parte dell’Agenzia delle Entrate.

Si resta in attesa, intanto, della pubblicazione del decreto attuativo da parte del Mef e del Mise, in cui verranno pubblicate le modalità e le tempistiche per fare domanda del nuovo bonus.

Come è previsto per il bonus tv da 50 euro, probabilmente, sarà reso disponibile un apposito modulo da scaricare sul sito del Mise, valido alla consegna in negozio per ottenere lo sconto sulla nuova tv o decoder smart, dotati di supporto alla connessione Internet, per accedere ai servizi interattivi e alle piattaformevideo on-demand e con un hard disk integrato, per registrare anche i programmi.