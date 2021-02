Campi Salentina, l’Amministrazione intitola una piazza a Nicola Quarta e lancia una campagna di crowdfunding

Sarà intitolata a Nicola Quarta l’attuale piazza Garibaldi nel comune di Campi Salentina. È questa la decisione dell’Amministrazione comunale a meno di un anno dalla scomparsa dell’onorevole Quarta, già sindaco della città, per ricordare la sua grande passione ed il suo grande amore per la Terra natia. Attraverso una campagna di crowdfunding, di cui l’Amministrazione comunale è protagonista, sarà possibile raccogliere i fondi per riqualificare lo spazio cittadino.

Dopo aver acquisito il parere favorevole della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le province di Brindisi e Lecce, oltre all’autorizzazione della Prefettura di Lecce, piazza Garibaldi è stata rinominata in onore di Nicola Quarta “in segno di gratitudine dell’intera comunità per l’impegno e l’attenzione che l’illustre personaggio ha dedicato alla crescita del tessuto economico e sociale di Campi Salentina”. La campagna di crowdfunding permetterà di riqualificare lo spazio cittadino: grazie ai fondi raccolti sul web da donatori privati, con una modalità di finanziamento “dal basso”, la piazza avrà nuova vita.

“Siamo grati al Sindaco della Città di Campi Salentina, Alfredo Fina ed all’intera Amministrazione comunale per aver voluto testimoniare in maniera fattiva il profondo legame che da sempre ha unito Nicola Quarta alla sua Terra natia – commentano i familiari di Nicola Quarta- A sostegno di questa decisione abbiamo deciso di avviare una campagna di donation crowdfunding, sotto il coordinamento del professionista Pasquale Stefanizzi, per la riqualificazione urbana e sociale della piazza che porterà il nome “Nicola Quarta” unitamente ad una sezione dov’è possibile scrivere un pensiero, una testimonianza, un “sentito dire” per alimentare, irrobustire e mantenerne sempre vivo ed indelebile il ricordo”.