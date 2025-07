Galatina ospita il  Campionato Italiano  di Scacchi per ciechi e ipovedenti

Per la prima volta nella sua lunga e illustre storia, il Campionato Italiano Assoluto di Scacchi per Ciechi e Ipovedenti approda in Puglia, nella splendida città di Galatina, dal 20 al 27 luglio 2025. Non è solo una competizione sportiva. È una dichiarazione di forza, talento e visione. È un evento che unisce passato e futuro, mente e cuore.

Vertice degli scacchi inclusivi

Giunto alla sua 52ª edizione, il Campionato rappresenta il punto più alto del movimento scacchistico per persone con disabilità visiva in Italia. Riunisce i migliori giocatori e le migliori giocatrici ciechi e ipovedenti del nostro Paese in una sfida appassionante, che assegna i titoli di Campione e Campionessa Italiana e incide sul ranking internazionale della Fide, la Federazione Scacchistica Mondiale. Sarà un’edizione straordinaria: tra i protagonisti ci saranno gli Azzurri appena rientrati dalle Olimpiadi degli Scacchi in Serbia (17–27 giugno), già proiettati verso il Campionato Mondiale Individuale in Polonia (17–29 agosto). Un ponte tra grandi eventi internazionali. Un’opportunità per l’Italia di confermare il proprio impegno per uno sport globale, accessibile e universale.

20 luglio: la scacchiera che unisce il mondo

L’apertura del Campionato coincide con una ricorrenza simbolica: il 20 luglio è la Giornata Mondiale degli Scacchi, istituita dall’Unesco in memoria della nascita della Fide nel 1924. In questo giorno, il mondo intero si ritrova idealmente intorno alla scacchiera, riconoscendo in questo antico gioco un patrimonio dell’umanità. In Italia, la ricorrenza sarà celebrata attraverso numerose iniziative simboliche e diffuse. Tra queste, spiccano i Campionati d’Italia, che si aprono proprio il 20 luglio. L’Associazione Scacchisti Ciechi e Ipovedenti Italiani (Ascid) sarà in prima linea con l’organizzazione del Campionato riservato a ciechi e ipovedenti, portando un messaggio potente di uguaglianza, autodeterminazione e passione condivisa.

Il Campionato non sarà solo competizione. Sarà anche laboratorio di relazioni, formazione e crescita. Accanto al torneo si svilupperà un programma di iniziative aperte alla cittadinanza, per diffondere una cultura della disabilità fondata su rispetto, conoscenza e partecipazione. Per una settimana, Galatina si trasformerà in un palcoscenico di valori, dove lo sport educa, ispira, unisce. Dove ogni mossa diventa un gesto di cambiamento. L’evento rappresenta un’occasione unica per attivare sinergie virtuose tra istituzioni, imprese, associazioni e cittadini. Insieme possiamo trasformare questo evento in una festa di civiltà e partecipazione. Insieme possiamo scrivere una pagina bella, concreta e necessaria del nostro presente.

Da oltre cinquant’anni, l’Ascid è la voce, la casa, il cuore di chi, pur vivendo una disabilità visiva, affronta la vita e la scacchiera con coraggio, passione e determinazione.

Promuove una visione di scacchi senza barriere, attraverso competizioni miste, eventi aperti e percorsi formativi accessibili, per far sì che ogni persona possa imparare, giocare e competere con pari dignità.

Organizza i principali tornei nazionali per disabili visivi – tra cui i Campionati Italiani Assoluti e Rapid – e rappresentiamo l’Italia nella International Braille Chess Association (IBCA), partecipando regolarmente a Europei, Mondiali e Olimpiadi. Dopo aver ospitato il Mondiale 2019 a Cagliari e l’Europeo 2023 a Genova, ci prepariamo ad accogliere nel 2026 la prestigiosa Coppa delle Sei Nazioni.