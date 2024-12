Posata la prima pietra della Casa di Comunità di Presicce-Acquarica

Questa mattina a Presicce Acquarica, in via Molise 1, è avvenuta la posa della prima pietra per i lavori di ristrutturazione dello stabile che ospiterà la Casa di Comunità HUB, finanziata con fondi Pnrr, in cui i cittadini riceveranno servizi di assistenza socio sanitaria e sanitaria di prossimità.

Lo stabile, oggetto di intervento, costruito nel 1978 e di proprietà del Comune, si sviluppa su due livelli, per una superficie totale di circa 11.200 mq.

Solo una parte dell’immobile, circa 1.300 mq tra piano terra e primo piano, è stato concesso in uso ad Asl Lecce per realizzare la Casa di Comunità.

L’intervento di riqualificazione dell’edificio si inserisce in una serie di iniziative strategiche e di opportunità di sviluppo per il territorio in attuazione degli investimenti del PNRR (Missione 6 Salute) volti, nella fattispecie, al rafforzamento della prevenzione e dell’assistenza sul territorio, con l’integrazione tra servizi sanitari e sociali, e l’ammodernamento delle dotazioni tecnologiche del Servizio Sanitario Nazionale.

È prevista la realizzazione degli ambienti per ospitare: Ambulatori di diagnostica, Ambulatori Medici, Ambulatorio prelievi, Assistenza Domiciliare Integrata, Ambulatorio Infermieristico, PUA, CUP, Area Amministrativa e Servizio di Continuità Assistenziale e Medici di Medicina Generale

Sotto il profilo costruttivo, il progetto adotterà soluzioni tecnologiche ed impiantistiche nel pieno rispetto dei principi di sostenibilità ambientale, con la massima attenzione ai livelli di sicurezza, alle necessità di manutenzione dell’immobile, nonché a quelli di qualità e comfort degli spazi per gli utenti e per gli ambienti di lavoro destinati al personale. A fronte di un quadro economico di € 2.307.864,00 sono previsti € 1.704.000,00 per lavori e 207.000,00 per arredi ed attrezzature.

“Ringrazio il Comune di Presicce Acquarica per lo spirito di collaborazione che ci porta oggi a iniziare i lavori di ristrutturazione di un luogo da anni abbandonato. Lo restituiremo, insieme, ai cittadini di un territorio vasto con una Casa di Comunità HUB, in grado di divenire punto di riferimento di percorsi integrati di assistenza territoriale in cui verranno erogati numerosi e variegati servizi sanitari” ha dichiarato il Direttore generale Stefano Rossi.