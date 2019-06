“Case puntellate” a Martano, il Comune risponde con le ‘carte’: “Stiamo cercando di risolvere il problema”

Le pagine di Leccenews24 avevano raccolto, nei giorni scorsi, l’appello disperato dei residenti delle case popolari di via De Gasperi e via Del Mare, alla periferia di Martano. Il disagio provocato dalle condizioni critiche di alcuni appartamenti era diventato insostenibile per alcune famiglie che non riescono più a convivere con la paura, con la sensazione di precarietà. Tra le mura domestiche ci si dovrebbe sentire al sicuro, protetti, ma per alcuni residenti non è così. Buchi nel soffitto, travi lesionate, pareti che stanno per cedere, stanze “puntellate” per allontanare, solo momentaneamente, il rischio crollo e una tragedia che resta dietro l’angolo. La rabbia, tanta, è mescolata all’amarezza di essere stati lasciati soli.

“Numerose segnalazioni”

A stretto giro, è arrivata la replica del Comune di Martano che ha rispolverato le ‘carte’ per dimostrare che “non è rimasto a guardare”, ma anzi è impegnata quotidianamente per cercare di risolvere un problema vissuto dagli inquilini come una vera e propria emergenza.

La situazione di precarietà delle strutture – come si legge nella nota giunta in redazione in cui viene riportato l’iter amministrativo e la documentazione prodotta dal Comune – era nota già dal 2015 e segnalata, numerose volte, ad Arcasud ed all’amministratore del condominio. Insomma, da tempo si sta cercando di far luce sui disagi e sulle difficoltà degli abitanti degli immobili, al fine tutelare l’incolumità pubblica e privata.

Con nota prot. 11656 del 7 settembre 2018, il responsabile dell’UTC, ing. Raffaele Mittaridonna ha richiesto un intervento urgente per verificare la situazione statica dei fabbricati. Il 20 maggio 2019, portando a conoscenza la Prefettura di Lecce e l’Azienda Unità Sanitaria Locale di Martano, con nota prot. 6821 è stata ulteriormente sollecitata l’esecuzione delle verifiche necessarie in tempi strettamente brevi, decorsi i quali si sarebbe proceduto d’ufficio alla nomina di un tecnico collaudatore e se del caso con prove di carico.

Le abitazioni saranno sgoberate, mentre si cerca una ‘soluzione’ per le famiglie

La dirigenza di Arca Sud Salento ha risposto, chiedendo l’emanazione di un provvedimento di sgombero delle abitazioni, al fine di attivare tutte le procedure tecniche ed indispensabili per il collaudo statico. Operazioni che non permettono la permanenza delle persone all’interno delle palazzine. Per questo, sono stati avviati dalla Polizia Municipale i necessari accertamenti presso tutti gli alloggi di E.R.P. presenti nel Comune di Martano per verificare la presenza di eventuali appartamenti vuoti e/o non utilizzati nei quali trasferire con decreto ad hoc le 13 famiglie che, attualmente, occupano i condomini di Via De Gasperi e Via del Mare. Tutto, per salvaguardare il diritto alla casa evitando di mettere in atto azioni tali da poter compromettere ulteriormente la situazione già fortemente di disagio degli abitanti.

«L’amministrazione Comunale di Martano – precisano, quindi – è impegnata quotidianamente per una rapida risoluzione del problema con la richiesta di un’accelerazione da parte di Arcasud nel reperimento celere dei finanziamenti per la ristrutturazione degli stessi immobili nell’interesse della sicurezza e del benessere abitativo dei cittadini e delle cittadine interessati».