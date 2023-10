Partito il Censimento 2023, come compilare il questionario

Nella giornata di ieri, lunedì 2 ottobre, ha preso il via la nuova edizione del Censimento permanente della popolazione e delle abitazioni che coinvolgerà 2.531 Comuni e circa 1 milione 46 mila famiglie.

Il Comune di Lecce è coinvolto nella cosiddetta rilevazione “da lista”: in questi giorni un campione di circa 1.500 famiglie sta ricevendo le lettere dell’Istat contenenti le credenziali per poter compilare via web il questionario. Il Censimento è una rilevazione statistica obbligatoria per legge, che permette di conoscere le principali caratteristiche strutturali e socio-economiche della popolazione che dimora abitualmente in Italia.

I cittadini coinvolti nella rilevazione da Lista possono rispondere autonomamente online dal 2 ottobre all’11 dicembre 2023, ricevere un rilevatore a domicilio dal 7 novembre al 22 dicembre o recarsi all’Ufficio Statistica del Comune, dal 2 ottobre al 22 dicembre

La famiglia può contattare il Centro Comunale di Rilevazione del Comune di Lecce – Ufficio Statistica Viale Aldo Moro n° 34, al numero di telefono 0832.682531, , aperto dal lunedì al venerdì dalle 09.00 alle 13.00 e il martedì dalle 14.30 alle 17.00, oppure il Numero Verde Istat 800 188 802, attivo tutti i giorni, compresi sabato e domenica, dalle ore 9 alle ore 21.