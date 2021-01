Coronavirus, un positivo in una scuola elementare di Porto Cesareo. A Casarano nido e materne chiuse

Non è passato molto dalla riapertura delle scuole che già si registrano i primi casi di positività tra gli alunni più piccoli. Per le scuole elementari, infatti, il rientro non è slittato come è successo invece per gli studenti più grandi.

È stata la sindaca di Porto Cesareo a dare notizia di un caso di coronavirus nella scuola elementare di Rossini, adesso chiusa per sanificazione. “Un provvedimento che segue la nota odierna con cui l’Asl di Lecce mi ha comunicato la presenza di un alunno positivo in quella stessa classe” ha spiegato la prima cittadina del comune salentino.

“Una notizia che arriva a pochi giorni dalla riapertura delle scuole dopo lo stop delle festività e che ci fa sentire quanto mai vicini e solidali al piccolo e alla sua famiglia. Per cui ci auguriamo che guarisca presto”.

“Occorre, in parallelo, seguire il protocollo previsto dall’ordinanza regionale e dall’ultimo DPCM e agire di conseguenza. pertanto, la classe viene chiusa. I compagni del piccolo seguiranno la quarantena fiduciaria”.

Non è mancato il riferimento da parte della sindaca all’invito del Presidente della Regione Michele Emiliano che ha consigliato a genitori e studenti di preferire la didattica a distanza per ridurre occasioni di contagio.

Chiuse le scuole anche a Casarano

Anche a Casarano il sindaco Ottavio De Nuzzo ha disposto la chiusura degli asili nido e delle scuole materne. A motivare la decisione del primo cittadino salentino è stata la situazione epidemiologica complessiva di Casarano. A partire dall’11 e fino al 15 gennaio, dunque, scuole materne e asili nido resteranno chiusi, mentre le scuole elementari e medie adotteranno forme flessibili dell’attività didattica, in modo che il 100% delle attività sia svolto in modalità digitale integrata.