Al via i lavori del ponte di Via San Cesario, sottopasso chiuso per più di due mesi

La Rete Ferroviaria Italiana, in coordinamento con l’amministrazione comunale di Lecce, darà avvio a un importante intervento di recupero conservativo, impermeabilizzazione e consolidamento strutturale del ponte di via San Cesario, previsto tra il 30 giugno e il 15 settembre 2025.

Si tratta di un’opera non rinviabile, motivata da imprescindibili esigenze di sicurezza strutturale del ponte e tutela dell’incolumità degli utenti.

L’intervento è stato pianificato nel pieno rispetto dei vincoli imposti dalla Soprintendenza, con la quale è stato avviato un confronto costante e condiviso in seguito a sopralluoghi effettuati con l’impresa incaricata. Per garantire l’efficienza e la rapidità del cantiere, sono già stati eseguiti saggi esplorativi in fase preliminare.

La chiusura totale del ponte è stata programmata nel periodo estivo, proprio per ridurre al minimo l’impatto sulla viabilità: in assenza del trasporto scolastico e con una minore presenza di mezzi pubblici, si limita il disagio per cittadini e pendolari.

La scelta di non adottare la chiusura parziale è stata dettata da due ragioni fondamentali: evitare il prolungamento dei lavori oltre il mese di settembre e, soprattutto, garantire la massima sicurezza per gli operai al lavoro. L’intervento si svolgerà in due fasi. Durante la seconda, prevista per fine agosto, si valuterà – in base allo stato di avanzamento dei lavori – la possibilità di riaprire parzialmente il ponte, con una corsia a senso unico verso il centro città o a senso alternato con semaforizzazione. Tutte le decisioni saranno prese tenendo come priorità la sicurezza e la fluidità del traffico.

L’Assessorato alla Mobilità seguirà costantemente l’andamento del cantiere, affinché vengano rispettate le tempistiche previste e si possa restituire alla cittadinanza un ponte sicuro, rinnovato e pienamente funzionale entro i termini stabiliti.

‘Siamo consapevoli dei disagi temporanei che questo intervento comporterà, ma chiediamo ai cittadini di avere pazienza e di collaborare, come hanno sempre saputo fare in analoghe circostanze: ogni sacrificio temporaneo è un investimento per una città più sicura, più bella e più efficiente’ hanno detto l’assessore al Traffico ed alla Sicurezza, Giancarlo Capoccia, e il comandante della Polizia locale, Donato Zacheo.