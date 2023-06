All’Archeologo Francesco D’Andria la Cittadinanza Benemerita del Comune di Lecce

Si svolgerà lunedì 3 luglio, a partire dalle ore 16.30, il consiglio comunale in sessione straordinaria e in seduta pubblica per il conferimento della cittadinanza benemerita del Comune di Lecce all’archeologo Francesco D’Andria, professore emerito dell’Università del Salento, votata dall’assise all’unanimità nella seduta dell’8 maggio scorso.

“Docente che non solo ha svolto con estrema professionalità e competenza il suo impegno di ricercatore, consulente, docente, ma ha portato nel mondo accademico ed in più nazioni la voce competente dell’Università di Lecce (oggi del Salento) dando in tal modo lustro alla nostra città”.

D’Andria sarà il primo cittadino benemerito sulla base del nuovo “Regolamento per la concessione della cittadinanza onoraria e della cittadinanza benemerita” approvato con delibera di consiglio comunale del 3 novembre 2022.

La cittadinanza Benemerita

La cittadinanza benemerita è un riconoscimento onorifico nei confronti delle persone fisiche o giuridiche che, con opere concrete nel campo delle scienze, lettere, arti, industria, lavoro, istruzione o sport, con iniziative di carattere sociale, assistenziale o filantropico, con particolare collaborazione alle attività e finalità della Pubblica Amministrazione, con atti di coraggio o di abnegazione civica, abbiano in qualsiasi modo giovato al Comune di Lecce promuovendone l’immagine e il prestigio.