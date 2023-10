La liquidità in fasi inflazionistica: come difendere i propri risparmi

Tenere liquidità ferma durante l’inflazione non è buono perché il valore di quella liquidità diminuisce nel tempo. L’inflazione è un aumento generalizzato dei prezzi dei beni e dei servizi. Quando l’inflazione è alta, significa che i soldi valgono meno. Se si tiene la liquidità ferma, si perdono soldi nel tempo, perché si possono acquistare meno beni e servizi.

Esempi di come l’inflazione può erodere il valore della liquidità

Se si ha 1.000 euro in banca e l’inflazione è del 5%, dopo un anno si avranno 1.050 euro. Tuttavia, se i prezzi dei beni e dei servizi sono aumentati del 5%, si potranno acquistare gli stessi beni e servizi che si potevano acquistare con 1.000 euro prima dell’inflazione. In altre parole, il valore reale dei 1.050 euro è lo stesso del valore reale di 1.000 euro prima dell’inflazione.

Se si ha un mutuo con un tasso di interesse fisso, l’inflazione può ridurre il costo del mutuo. Tuttavia, l’inflazione può anche erodere il valore del patrimonio netto. Ad esempio, se si ha una casa del valore di 100.000 euro e l’inflazione è del 5%, il valore della casa è di 105.000 euro. Tuttavia, se i prezzi dei beni e dei servizi sono aumentati del 5%, il valore reale della casa è lo stesso del valore reale di 95.238 euro prima dell’inflazione.

Per proteggersi dall’inflazione, è importante investire la liquidità in asset che mantengono o aumentano il loro valore nel tempo. Alcuni esempi di asset che possono proteggere dall’inflazione includono:

Le azioni sono una buona opzione per proteggere dall’inflazione perché le aziende possono aumentare i prezzi dei loro prodotti e servizi per compensare l’inflazione.

Obbligazioni indicizzate all’inflazione. Le obbligazioni indicizzate all’inflazione sono obbligazioni il cui valore nominale aumenta in linea con l’inflazione.

Asset reali. Gli asset reali, come immobili e materie prime, possono mantenere o aumentare il loro valore nel tempo.

Sono asset rischiosi ma comprare criptovalute se fatto in modo consapevole ed esperto può contenere e trarre vantaggio nelle fasi inflazionistiche dell’economia.

È importante diversificare il portafoglio per ridurre il rischio. Non investire tutti i propri soldi in un solo asset o categoria di asset.

L’inflazione è un fenomeno economico che può avere un impatto significativo sul potere d’acquisto dei risparmi. Per contrastare l’inflazione, il risparmiatore può adottare una serie di strategie. Investire i risparmi in asset che mantengono o aumentano il loro valore nel tempo. Gli asset finanziari possono essere classificati in base alla loro stabilità e rischiosità. Asset finanziari stabili sono quelli che hanno un valore relativamente costante nel tempo. Questi asset sono generalmente meno rischiosi, ma offrono anche rendimenti più bassi.

Diversificare il portafoglio

Non investire tutti i propri soldi in un solo asset o categoria di asset. Questo riduce il rischio di perdere denaro se un singolo asset o categoria di asset si svaluta. Ridurre i costi. Una delle migliori strategie per contrastare l’inflazione è ridurre i costi. Questo può essere fatto esaminando le proprie spese e trovando modi per risparmiare denaro.

Aumentare le entrate. Un altro modo per contrastare l’inflazione è aumentare le entrate. Questo può essere fatto cercando un lavoro più pagato o avviando un’attività.

Di seguito sono riportati alcuni consigli specifici per i risparmiatori in Italia:

Considerare l'investimento in fondi comuni d'investimento che investono in asset reali. I fondi comuni d'investimento sono un modo conveniente per investire in una varietà di asset. Ci sono diversi fondi comuni d'investimento che investono in asset reali, come immobili e materie prime.

Considerare l'investimento in ETF. Gli ETF sono un tipo di fondo comune d'investimento che è negoziato in borsa. Ci sono diversi ETF che investono in asset reali, come immobili e materie prime.

Ridurre le spese per i beni e servizi che non sono essenziali. Questo può includere cose come mangiare fuori, viaggiare e acquistare vestiti nuovi.

È importante notare che non esiste una soluzione unica per contrastare l’inflazione. La strategia migliore dipenderà dalle circostanze individuali del risparmiatore.