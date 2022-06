Proseguono le riunioni del Comitato per l’Ordine e la Sicurezza, dopo la costa ionica attenzione a quella adriatica

Proseguono le riunioni del Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica in Prefettura.

Nella giornata di oggi, si è svolto un nuovo incontro nel quale, in continuità con la riunione della scorsa settimana, in cui sono stati incontrati i Sindaci di Gallipoli e Porto Cesareo, il Prefetto Maria Rosa Trio e i vertici delle Forze dell’ordine hanno invitato i Sindaci di Otranto, Pierpaolo Cariddi e di Melendugno, Oronzo Maurizio Cisternino, per assicurare nei territori il rispetto delle norme in materia di attività di intrattenimento e musicali con particolare attenzione ai limiti orari della diffusione sonora nelle ore notturne ed al numero delle date in deroga.

Il Prefetto Trio ha chiesto di valutare l’adozione di apposite ordinanze per la stagione estiva che aiutino a contemperare gli interessi degli esercizi economici e dei residenti, senza trascurare il rispetto dei vincoli architettonici e paesaggistici.

La presenza della Soprintendente Francesca Riccio ai lavori ha posto un ulteriore tassello per successivi incontri con gli uffici preposti al fine di salvaguardare la bellezza del territorio.

Il Questore Andrea Valentino si è riservato di convocare i Tavoli tecnici con le Amministrazioni interessate, per coordinare i servizi integrati con le Polizie Locali e individuare le misure più efficaci, che armonizzino le diverse disposizioni sindacali nel Salento.