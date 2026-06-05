Quali sono i compiti effettivi della Polizia Locale nella gestione del randagismo canino e felino? Come sono cambiate le loro responsabilità alla luce delle recenti novità normative?

Attorno a questi interrogativi cruciali ruota il convegno “Il ruolo della Polizia Locale nella gestione del randagismo canino e felino nella regione Puglia”, in programma mercoledì 10 giugno alle ore 8:30 presso il Teatro Comunale di Nardò.

L’evento rappresenta un momento di alta formazione e confronto per gli agenti del Salento, focalizzato sul delicato equilibrio tra la tutela del benessere animale e la sicurezza pubblica. L’iniziativa è il frutto di una forte sinergia tra il Comune di Nardò, la Asl Lecce e la Provincia di Lecce.

Il quadro normativo: dalla Legge Quadro alla “Legge Brambilla”

La gestione del randagismo ha subìto profonde trasformazioni legislative negli ultimi anni. Il convegno offrirà un’analisi dettagliata delle norme chiave del settore:

Legge n. 281/91: La storica legge quadro nazionale in materia di animali di affezione e prevenzione del randagismo.

La storica legge quadro nazionale in materia di animali di affezione e prevenzione del randagismo. Legge Regionale Puglia n. 2/2020: Il testo di riferimento per il controllo del randagismo, l’anagrafe canina e la protezione degli animali sul territorio pugliese.

Il testo di riferimento per il controllo del randagismo, l’anagrafe canina e la protezione degli animali sul territorio pugliese. Legge n. 82/2025 (Nota come “Legge Brambilla”): La recentissima riforma epocale che ridefinisce tutele e competenze a livello nazionale.

“Rispetto al randagismo è necessario fare un po’ di chiarezza sulle regole. Capire esattamente il ruolo della Polizia Locale, con compiti e responsabilità precise, è un’esigenza diffusa per gli agenti, in un sistema che ha fatto crescere la responsabilità collettiva e individuale verso gli animali.” — Pierpaolo Giuri, Assessore con delega al Randagismo

Il programma e i relatori della giornata

I lavori si apriranno con i saluti istituzionali del sindaco Pippi Mellone, dell’assessore al Randagismo Pierpaolo Giuri e del consigliere delegato alla Polizia Locale Gabriele Mangione.

L’introduzione tecnica sarà affidata al Comandante della Polizia Locale di Nardò, Cosimo Tarantino, mentre la moderazione sarà curata da Donato Zacheo, dirigente del settore Polizia Municipale di Lecce.

Le relazioni tecniche vedranno l’intervento dei massimi esperti della Asl Lecce:

Giovanni Tortorella (Direttore Area A Asl Lecce Nord)

(Direttore Area A Asl Lecce Nord) Daniele Tondo (Direttore Area C Asl Lecce Nord)

(Direttore Area C Asl Lecce Nord) Remigio Venuti (Direttore UOC SIAVA Sud Asl Lecce)

(Direttore UOC SIAVA Sud Asl Lecce) Vittorio Meraglia (Direttore UOC SIAVC Sud Asl Lecce)

(Direttore UOC SIAVC Sud Asl Lecce) Edoardo Maria Fiore (Responsabile UOS Nardò Copertino Galatina Asl Lecce)

(Responsabile UOS Nardò Copertino Galatina Asl Lecce) Simonetta Rizzo (Responsabile UOS SIAVA Asl Lecce)

Il consigliere Gabriele Mangione ha espresso forte soddisfazione per l’evento: “Un momento di alta formazione necessario per fare luce sui compiti dei nostri agenti rispetto a una problematica urgente e complessa. Complimenti al nostro Corpo per la lungimiranza dimostrata nell’affrontare la propria operatività quotidiana”.

Come partecipare e iscriversi

La partecipazione al convegno è gratuita e prevede il rilascio di un attestato di partecipazione. Per gli agenti di Polizia Locale e gli operatori del settore, l’iscrizione è effettuabile tramite i seguenti canali: