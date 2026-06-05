Il profondo legame tra la Polizia di Stato e l’Associazione 2HE – Center for Human Health and Environment si rinnova e si rafforza per il decimo anno consecutivo. Presso la Questura di Lecce è stato siglato il rinnovo del protocollo d’intesa tra il Ministero dell’Interno – Dipartimento della Pubblica Sicurezza e l’Associazione, volto a sostenere attivamente lo straordinario progetto “IO POSSO”.

L’accordo è stato firmato dal Questore di Lecce, Dr. Giampietro Lionetti (su delega del Capo della Polizia – Direttore Generale della P.S., Prefetto Vittorio Pisani) e dalla Presidente dell’Associazione 2HE, Avv. Giorgia Rollo. Grazie a questa sinergia, l’estate salentina si conferma un modello nazionale di inclusione e solidarietà.

Quattro spiagge accessibili e gratuite nel Salento

Dal 14 giugno si inaugura ufficialmente la stagione 2026, che si protrarrà fino al 13 settembre, confermando il collaudato format di accessibilità gratuita totale. Per l’estate 2026 saranno attive ben quattro strutture sul litorale salentino San Foca; Porto Cesareo; Torre Lapillo e Gallipoli

Le strutture sono progettate per accogliere gratuitamente gli ospiti, compresi i pazienti immobilizzati o tetraplegici che necessitano di macchinari per la respirazione assistita. Anche quest’anno, presso la spiaggia di San Foca, la sicurezza in acqua sarà garantita dagli atleti delle Fiamme Oro Salvamento e dagli agenti della Questura di Lecce dotati di apposito brevetto di assistenza bagnanti.

La storia di IO POSSO: il sogno di Gaetano Fuso

L’Associazione 2HE nasce dal coraggio e dalla visione di Gaetano Fuso (1976-2020), Assistente Capo della Polizia di Stato colpito da SLA, e dalla determinazione di sua moglie, l’avv. Giorgia Rollo. Oggi, l’associazione porta avanti quel sogno: restituire la gioia del mare e la leggerezza dell’estate a chi è affetto da gravi disabilità motorie, SLA e patologie neuromotorie.

Nato a San Foca nel 2015, il format di spiagge accessibili SLA nel Salento si è esteso negli anni a Gallipoli (2022), Porto Cesareo (2023) e Torre Lapillo (2025), accogliendo migliaia di ospiti da tutta Italia e d’Europa. Il modello è stato replicato con successo anche in Sardegna, Emilia Romagna e Basilicata.

Oltre ai lidi, IO POSSO mette a disposizione gratuitamente un camper attrezzato con dispositivi salvavita (letto motorizzato, sollevatore, concentratore di ossigeno) per i viaggi delle persone con SLA, SMA o distrofie, sostenendo parallelamente la ricerca scientifica e il supporto psicologico ai familiari.

Calendario Aperture e Info Utili per la Stagione 2026

Le strutture offrono postazioni speciali per persone con tetraplegia, tracheostomia e/o impianti PEG con ampi spazi di manovra, acqua ed energia elettrica per i dispositivi salvavita. Sono inoltre disponibili ausili per la balneazione (sedie Job, Solemare, Sofao), sollevatori, toilette con doccia calda e personale sociosanitario qualificato.

Sintesi aperture e contatti:

San Foca (Lungomare Matteotti): 8 postazioni | ore 9.30–19.00 | Dal 14 giugno al 13 settembre | Tel: 366 1810331

8 postazioni | ore 9.30–19.00 | Dal 14 giugno al 13 settembre | Porto Cesareo (angolo via Pellico): 4 postazioni | ore 9.30–19.00 | Dal 14 giugno al 13 settembre | Tel: 379 1296656

4 postazioni | ore 9.30–19.00 | Dal 14 giugno al 13 settembre | Torre Lapillo (via Paganini): 4 postazioni | ore 9.30–19.00 | Dal 14 giugno al 13 settembre | Tel: 351 5276897

4 postazioni | ore 9.30–19.00 | Dal 14 giugno al 13 settembre | Gallipoli (presso l’Ecoresort Le Sirenè): 4 postazioni | ore 9.30–13.30 | Dal 1 luglio al 31 agosto | Tel: 379 1296924

Come prenotare il posto in spiaggia

Per accedere alle spiagge di IO POSSO è obbligatoria la prenotazione telefonica ai numeri sopra indicati. Anche per il 2026 viene applicato il meccanismo delle turnazioni mattina/pomeriggio per permettere al maggior numero possibile di famiglie di godere del mare in totale sicurezza e comfort.

Per consultare il regolamento completo, le FAQ e ricevere ulteriori informazioni, è possibile visitare il sito web ufficiale dell’Associazione: www.ioposso.eu.