Concerto di musica da camera a Minervino di Lecce: un viaggio tra Mozart, Verdi e Morricone

Appuntamento in Piazza IV Novembre, a Minervino di Lecce, per il Concerto di Musica da Camera, diretto dal Maestro Antonio Florindo Pizzoleo.

Il 25 agosto 2025, alle ore 21, la suggestiva Piazza IV Novembre di Minervino di Lecce si trasformerà in un grande palcoscenico sotto le stelle per un evento unico: il Concerto di Musica da Camera, diretto dal Maestro Antonio Florindo Pizzoleo.

Un appuntamento imperdibile per gli amanti della musica classica e delle grandi colonne sonore, che promette di regalare emozioni intense grazie all’esecuzione di celebri composizioni di W.A. Mozart, G. Verdi, P. Mascagni, G. Bizet, Ennio Morricone e dello stesso A.F. Pizzoleo.

Il programma del concerto

Il concerto sarà diviso in due parti: la prima sarà dedicata interamente alle musiche immortali di Wolfgang Amadeus Mozart, genio assoluto della musica classica. La seconda sarà un viaggio tra i capolavori di Giuseppe Verdi, Pietro Mascagni, Georges Bizet, le indimenticabili melodie di Ennio Morricone e una composizione originale del Maestro Pizzoleo.

Un repertorio che abbraccia secoli di storia musicale, capace di emozionare sia i cultori della musica classica sia chi si avvicina per la prima volta a questo genere.

I protagonisti sul palco

A dare vita a queste note senza tempo sarà l’Orchestra da Camera Salentina “Polezzio”, composta da musicisti di grande talento:

  • Pianoforte: Enrico Tricarico
  • Violini: Clementina Martalò, Elisa Caricato
  • Viola: Claudia Russo
  • Violoncello: Merita Alimhillaj
  • Contrabbasso: Giuseppe Pica

Ad arricchire la serata, la voce calda e intensa del mezzosoprano Serena Scarinzi, capace di interpretare con passione e sensibilità le pagine più suggestive del repertorio.

La serata sarà presentata da Mimmo Bevilacqua, che accompagnerà il pubblico in questo viaggio musicale.

