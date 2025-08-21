Concerto di musica da camera a Minervino di Lecce: un viaggio tra Mozart, Verdi e Morricone

Il 25 agosto 2025, alle ore 21, la suggestiva Piazza IV Novembre di Minervino di Lecce si trasformerà in un grande palcoscenico sotto le stelle per un evento unico: il Concerto di Musica da Camera, diretto dal Maestro Antonio Florindo Pizzoleo.

Un appuntamento imperdibile per gli amanti della musica classica e delle grandi colonne sonore, che promette di regalare emozioni intense grazie all’esecuzione di celebri composizioni di W.A. Mozart, G. Verdi, P. Mascagni, G. Bizet, Ennio Morricone e dello stesso A.F. Pizzoleo.

Il programma del concerto

Il concerto sarà diviso in due parti: la prima sarà dedicata interamente alle musiche immortali di Wolfgang Amadeus Mozart, genio assoluto della musica classica. La seconda sarà un viaggio tra i capolavori di Giuseppe Verdi, Pietro Mascagni, Georges Bizet, le indimenticabili melodie di Ennio Morricone e una composizione originale del Maestro Pizzoleo.

Un repertorio che abbraccia secoli di storia musicale, capace di emozionare sia i cultori della musica classica sia chi si avvicina per la prima volta a questo genere.

I protagonisti sul palco

A dare vita a queste note senza tempo sarà l’Orchestra da Camera Salentina “Polezzio”, composta da musicisti di grande talento:

Pianoforte: Enrico Tricarico

Violini: Clementina Martalò, Elisa Caricato

Viola: Claudia Russo

Violoncello: Merita Alimhillaj

Contrabbasso: Giuseppe Pica

Ad arricchire la serata, la voce calda e intensa del mezzosoprano Serena Scarinzi, capace di interpretare con passione e sensibilità le pagine più suggestive del repertorio.

La serata sarà presentata da Mimmo Bevilacqua, che accompagnerà il pubblico in questo viaggio musicale.