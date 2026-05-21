Arma dei Carabinieri, Bando per 17 ufficiali del ruolo tecnico. Come partecipare

È stato ufficialmente pubblicato il nuovo bando di concorso per la selezione e l’arruolamento di 17 Ufficiali del Ruolo Tecnico dell’Arma dei Carabinieri. Si tratta di una straordinaria opportunità professionale per i giovani laureati che desiderano mettere le proprie competenze specialistiche al servizio della legalità e della sicurezza del Paese.

Decidere di indossare l’uniforme dell’Arma significa aderire a un solido sistema di valori — come onore, lealtà e spirito di sacrificio — entrando a far parte di una grande organizzazione da sempre vicina al cittadino e in difesa dei più deboli. La particolarità del Ruolo Tecnico risiede proprio nella possibilità di coniugare la propria alta professionalità con la missione istituzionale dei Carabinieri.

I 17 posti messi a concorso sono suddivisi in base alle diverse competenze tecniche e scientifiche richieste.

Posti aperti a tutti i cittadini in possesso dei requisiti (14 posti):

2 posti per la specialità Medicina

1 posto per la specialità Investigazioni Scientifiche – Fisica

2 posti per la specialità Investigazioni Scientifiche – Chimica

4 posti per la specialità Telematica

2 posti per la specialità Genio

3 posti per la specialità Amministrazione e Commissariato

Posti riservati ai Carabinieri già in servizio (3 posti):

1 posto per la specialità Telematica

1 posto per la specialità Genio

1 posto per la specialità Amministrazione e Commissariato. Ciascun candidato può presentare la domanda di partecipazione per una sola delle specialità sopra elencate.

Per poter accedere alla selezione, i candidati devono possedere i seguenti requisiti principali alla data di scadenza del bando cittadinanza italiana; laurea Magistrale (o specialistica) nell’indirizzo di interesse per la specialità scelta e non aver superato il 32° anno di età.a

I vincitori del concorso saranno nominati tenenti in servizio permanente nel Ruolo Tecnico dell’Arma dei Carabinieri.

Prima di essere impiegati nei reparti operativi, i neo-ufficiali frequenteranno un corso della durata di un anno presso la Scuola Ufficiali Carabinieri a Roma. Il percorso formativo sarà focalizzato principalmente sullo studio di materie tecnico-professionali, necessarie per integrare le competenze di partenza con le procedure e le dinamiche dell’Arma.

La domanda di partecipazione deve essere presentata esclusivamente per via telematica sul sito ufficiale www.carabinieri.it nell’area dedicata ai concorsi, seguendo l’apposito iter guidato. Le domande dovranno essere inoltrate tassativamente entro il 17 giugno 2026