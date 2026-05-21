Un gesto semplice, che non costa nulla al contribuente, ma che può fare la differenza nella vita di tantissimi bambini e delle loro famiglie. Con lo slogan “Non fermiamo la loro corsa. Aiutiamoli a crescere“, Apmarr (Associazione Nazionale Persone con Malattie Reumatologiche e Rare, Aps-Ets) lancia la sua nuova campagna per la destinazione del 5×1000, focalizzando quest’anno le proprie straordinarie energie su un obiettivo vitale: il sostegno e il finanziamento della reumatologia pediatrica.

La vitalità di Apmarr in prima linea per i più piccoli

Presieduta con determinazione e instancabile passione da Antonella Celano, Apmarr si distingue da anni nel panorama del terzo settore italiano per la sua incredibile vitalità. Non si tratta solo di un’associazione di supporto, ma di una vera e propria rete attiva che dà voce a chi convive quotidianamente con patologie complesse, spesso invisibili ma profondamente invalidanti.

L’entusiasmo e la concretezza che caratterizzano l’azione dell’associazione si riflettono oggi in questo nuovo, ambizioso progetto. Quando si parla di malattie reumatologiche, infatti, si tende erroneamente a pensare a disturbi legati esclusivamente all’invecchiamento. La realtà è purtroppo un’altra: queste patologie colpiscono anche i bambini (come nel caso dell’artrite idiopatica giovanile), minacciando il loro diritto al gioco, allo studio e alla spensieratezza.

Il progetto: investire sulla salute dei bambini

​Il ricavato della raccolta del 5×1000 di quest’anno sarà interamente devoluto a un progetto mirato al potenziamento dei servizi di reumatologia pediatrica. L’obiettivo di Apmarr è chiaro: garantire ai piccoli pazienti diagnosi sempre più precoci, percorsi di cura personalizzati e un supporto multidisciplinare che possa assicurare loro una crescita serena e il mantenimento della massima autonomia possibile.

Finanziare la reumatologia pediatrica significa:

​- sostenere la ricerca per trattamenti sempre più efficaci e meno invasivi;

​- garantire assistenza specialistica e percorsi di transizione protetti dall’età pediatrica a quella adulta;

​- offrire supporto psicologico e pratico ai nuclei familiari, spesso travolti dall’impatto della diagnosi.

Come fare la differenza con un codice fiscale

Partecipare a questa catena di solidarietà è immediato. In sede di dichiarazione dei redditi (Modello 730, Redditi Persone Fisiche o Certificazione Unica), basta firmare nel riquadro dedicato al “Sostegno degli enti del terzo settore iscritti nel Runts” e inserire il codice fiscale di Apmarr:

​Codice Fiscale Apmarr: 93059010756

Una firma che non costa nulla, ma che ha il potere straordinario di trasformarsi in visite mediche, progetti terapeutici e, soprattutto, nel sorriso di un bambino che può finalmente tornare a correre in bicicletta insieme ai suoi coetanei. Aiutare Apmarr significa non fermare la loro corsa verso il futuro.