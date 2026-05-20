Lavori della fognatura terminati a Villaggio Gelsi, via alle domande di allaccio ad Aqp

Importante svolta per l’infrastrutturazione e la qualità della vita sul litorale di Lecce. Acquedotto Pugliese ha completato ufficialmente tutte le attività di collaudo e verifica delle reti fognarie all’interno del Villaggio Gelsi.

Tutti i residenti della zona interessata dai lavori potranno avviare le procedure per richiedere l’allacciamento alla rete fognaria pubblica, ponendo fine a una lunga attesa per un servizio primario essenziale.

La possibilità di richiedere l’allaccio ad AQP riguarda nello specifico i residenti di Via delle Zinnie; Via delle Violacciocche; Via delle Betulle; Via delle Mammole; Via delle Primule; Via delle Viole; Via delle Verbene e Via dei Tulipani

I cittadini residenti possono inoltrare la richiesta di allacciamento alla fognatura accedendo direttamente al sito internet ufficiale o inviando una PEC all’indirizzo [email protected].

Il sindaco di Lecce, Adriana Poli Bortone, ha espresso grande soddisfazione per il traguardo raggiunto: “Ringraziamo Acquedotto Pugliese, in particolare la struttura territoriale di Lecce, per un’opera che, finalmente, consente ai cittadini di accedere a un servizio essenziale e atteso da tempo. Si tratta di un risultato importante per il miglioramento della qualità della vita e per il rafforzamento della rete dei servizi sul territorio. Sono interventi che guardano concretamente agli obiettivi indispensabili di efficienza e sostenibilità, in linea con l’orientamento dell’amministrazione comunale. Un impegno che vuole essere per noi un’attenzione costante ai bisogni della comunità, che guarda al potenziamento dei servizi primari e all’ampliamento del loro perimetro in quelle aree del territorio, come la fascia litorale, che rappresentano per noi un importantissimo orizzonte di sviluppo”.

A fare eco alle parole del primo cittadino è il vicesindaco con delega ai Lavori pubblici, Roberto Giordano Anguilla, che ha voluto sottolineare il valore strategico dell’opera per il rilancio della marina leccese: “L’attivazione di nuovi allacci fognari rappresenta un ulteriore passo avanti nel percorso di crescita infrastrutturale del litorale leccese. Investire nei servizi significa creare condizioni migliori per la residenzialità e rendere la fascia costiera sempre più vivibile durante tutto l’anno, non soltanto nel periodo estivo. Il lavoro da fare è ancora molto, ma gli interventi programmati stanno progressivamente trasformando quest’area, rafforzando il legame con la città e valorizzando un territorio dalle straordinarie potenzialità”.