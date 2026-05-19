Nuova viabilità a Lecce, chiude l’ultimo tratto di via XXV Luglio per i lavori sul basolato

È entrata in vigore oggi a Lecce la nuova viabilità temporanea legata al completamento dei lavori di rifacimento del basolato. Il provvedimento ha comportato la chiusura dell’ultimo tratto di via XXV Luglio, richiedendo una riorganizzazione strategica del flusso veicolare e della sosta nella zona.

La circolazione viene deviata a sinistra in via Costa e, all’intersezione con via Cavallotti, potranno proseguire a destra per raggiungere la rotatoria di collegamento con viale Marconi. Proprio viale Marconi, interessato nelle ultime settimane da importanti interventi di riqualificazione, presenta una nuova configurazione viaria che consentirà agli automobilisti di raggiungere l’accesso al centro storico oppure invertire il percorso impegnando viale Lo Re.

Le modifiche riguardano anche la sosta e la riorganizzazione degli spazi urbani. Nell’area precedentemente destinata a parcheggi per bici e scooter sono stati realizzati nuovi stalli a strisce blu, mentre poco più avanti è stata predisposta una zona dedicata alle due ruote. Previsti anche sette posti auto riservati ai disabili, altrettanti per i residenti e apposite aree di carico e scarico merci.

Le modifiche non riguardano solo la circolazione, ma ridefiniscono anche la gestione degli spazi urbani e dei parcheggi nell’area interessata:

L’intervento è stato commentato dal vicesindaco con delega ai Lavori Pubblici, Roberto Giordano Anguilla: “Si tratta di un intervento importante che punta a migliorare la sicurezza, la funzionalità della circolazione e l’accessibilità dell’area urbana interessata. Sappiamo che in questa fase i cittadini dovranno confrontarsi con alcuni cambiamenti nella viabilità, ma i lavori consentiranno di restituire alla città un’area più moderna, ordinata e funzionale, con una migliore gestione del traffico e degli spazi di sosta.”

A fargli eco è l’assessore al Traffico, alla Mobilità e alla Sicurezza, Giancarlo Capoccia, che sottolinea l’importanza della collaborazione cittadina: “Da questa mattina, come già abbondantemente comunicato alla cittadinanza, è stata predisposta la chiusura di via XXV Luglio per consentire alle ditte di operare in modo più rapido, efficace e in totale sicurezza. L’intervento rientra nel più ampio programma di riqualificazione urbana per migliorare il decoro e la fruibilità degli spazi pubblici.

Rivolgo un appello a tutti affinché si collabori rispettando la segnaletica temporanea. In particolare, invitiamo a non occupare abusivamente gli spazi di carico e scarico per evitare rallentamenti al cantiere. Confidiamo nel senso civico della cittadinanza, certi che il risultato finale sarà un beneficio concreto per tutta la comunità.”