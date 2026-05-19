Casarano, inaugurata la nuova sede della Guardia di Finanza. Nasce “Largo Fiamme Gialle”

Giornata storica per la legalità e la sicurezza del territorio salentino. A Casarano si è svolta la cerimonia di inaugurazione della nuova sede della locale Tenenza della Guardia di Finanza, situata in via Duca D’Aosta 17/A.

L’evento, di profondo valore istituzionale, è stato preceduto dall’intitolazione dello spazio antistante la struttura, rinominato ufficialmente “Largo Fiamme Gialle”.

La cerimonia ha visto la partecipazione del Comandante Interregionale dell’Italia Meridionale, Generale di Corpo d’Armata Francesco Greco, insieme alle massime autorità locali, civili e militari e ai rappresentanti delle Associazioni professionali a carattere sindacale tra militari.

Dopo i discorsi istituzionali del Sindaco di Casarano, Ottavio De Nuzzo, e del Generale C.A. Francesco Greco, si è entrati nel vivo della celebrazione con la scopertura della targa toponomastica “Largo Fiamme Gialle” e il suggestivo rituale dell’Alzabandiera, accompagnato dalle note dell’Inno Nazionale eseguito magistralmente dagli studenti del Liceo Musicale “E. Giannelli” di Casarano.

Il momento culminante della giornata è stato il taglio del nastro, affidato alla madrina della cerimonia, la signora Carla Augenti. La nuova caserma è infatti intitolata alla memoria del padre, il Sottotenente Carlo Augenti, Medaglia di Bronzo al Valor Militare, che si distinse per l’eroico coraggio e la generosità dimostrati sul fronte albano-jugoslavo durante la Seconda Guerra Mondiale.

La solennità dell’evento è stata infine sancita dalla benedizione della struttura, officiata dal Vescovo della Diocesi di Nardò-Gallipoli, Mons. Fernando Filograna e dal Cappellano del Comando Regionale Puglia, don Bartolo Longo.

La nuova sede della Tenenza non è solo un efficientamento logistico, ma un investimento concreto nella comunità. La struttura rafforzerà il presidio di legalità e sicurezza della Guardia di Finanza a Casarano e nei comuni limitrofi, ponendosi come un segnale tangibile e forte della presenza dello Stato e della sinergia tra le amministrazioni locali a tutela dei cittadini.