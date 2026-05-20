Al via la 3^ edizione di “Piacere, San Paolo” a Galatina

“Piacere, San Paolo“, il microfestival nato dall’idea di don Lucio Greco e dalla direzione creativa e progettuale di Barbara Perrone, con la co-conduzione di don Tiziano Galati, giunge quest’anno alla sua terza edizione e avrà come tema “Sguardo Oltreconfine. Passaporto di Speranza”. Tra i soggetti patrocinatori dell’iniziativa oltre la Città di Galatina, anche la Arcidiocesi di Otranto.

L’idea nasce tre anni fa sulla base di alcune esigenze: innanzitutto riportare al centro la figura del Santo, che nonostante insieme a San Pietro, sia patrono della città di Galatina non ha mai ricevuto la stessa attenzione dell’apostolo Pietro. La figura di Paolo è legata al territorio, in relazione alle grazie concesse nella guarigione dal tarantismo;

dar vita ad un percorso preparatorio che accompagna e va oltre i giorni della festa patronale (28 -29 -30 giugno), creando degli incontri, dove ispirazione spirituale e civile si intersecano in modo diverso ma complementare, toccando in ogni incontro una declinazione del tema dell’edizione in corso; trovare nuovi linguaggi e nuovi spazi per diffondere la conoscenza della vita paolina, affiancandola a quella di uomini e donne dei nostri giorni, che per caparbietà, determinazione possano essere d’esempio per l’ascoltatore, creando intrecci e connessioni a prescindere dal sentire religioso o dal credo.

Come si sviluppa il microfestival

Con il tema di quest’anno, “Sguardo Oltreconfine. Passaporto di Speranza“, si vuole accompagnare i partecipanti ad aprire lo sguardo e la mente attraverso le storie degli ospiti che accoglieranno l’invito, portando come testimonianza e ispirazione, il racconto del proprio viaggio, che sia fisico o metaforico.

Ogni incontro, che si svolgerà nella piazzetta attigua alla chiesa prevede la durata di circa 50′ è suddiviso in due parti: la prima condotta da don Tiziano Galati, profondo conoscitore della vita del santo, che racconterà, con un linguaggio giovane e brillante, uno spaccato della vita di san Paolo, a tema con l’incontro della serata; la seconda parte condotta da Barbara Perrone, si svilupperà in un’intervista vivace ed intensa, con l’obiettivo di far emergere le peculiarità e le esperienze dell’ospite in relazione al tema trattato, al fine di ispirare i partecipanti attraverso l’ascolto di storie di chi ha continuato a perseguire i propri sogni, passioni e progetti, nonostante le difficoltà, diventando oggi una persona dalla quale lasciarsi ispirare.

Gli appuntamenti 2026 e gli ospiti

Il tema di quest’anno “Sguardo Oltreconfine. Passaporto di Speranza” si svilupperà attraverso 6 incontri. Si comincia con giovedi 21 maggio: Tracciare la Strada – Sguardo altrove. Quando la meta è ancora da scoprire Incursioni ispirazionali con Francesca Bello, nipote di don Tonino Bello; venerdì 29 maggio: Destinazioni Umane – Cambiare il destino e creare speranza all’infanzia negata dai narcos colombiani. Incursioni ispirazionali con don Rito Alvarez fondatore Ass.ne Angeli di Pace; mercoledì 10 giugno: Imprevisti di viaggio – Smarrirsi per poi ritrovare la strada, cambiando prospettive e compagni di viaggio. Incursioni ispirazionali con Maria Pia Scarciglia, Presidente Associazione Antigone; venerdì 26 giugno Terra promessa – Abbattere i muri della guerra. Parole e gesti per la pace. Presentazione del libro La Rosa di Gaza. Incursioni ispirazionali con l’illustratrice Fabiana Renzo; mercoledì 1 luglio: Lungo la rotta.

Gusto e ritmo – Convivialità a tavola dove cibo e musica diventano elementi di dialogo per abbattere i luoghi comuni. Incursioni ispirazionali con Roy Paci, musicista e cuoco; giovedì 23 luglio – Partire e Tornare – lasciare le proprie radici per scoprire il mondo, riportandone a casa un po’ di esso. Incursioni ispirazionali Angela Micocci, Ingegnera Microsoft; Carmine Attanasi, Medico Fisiatra.