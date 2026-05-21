Accoglienza dei braccianti a Boncuri, il Comune di Nardò riapre i termini dell’avviso pubblico

Al fine di favorire una più ampia partecipazione da parte del tessuto imprenditoriale locale, l’amministrazione comunale di Nardò ha ufficialmente riaperto i termini dell’avviso pubblico per l’accoglienza dei braccianti nella foresteria regionale di Boncuri.

I termini per la presentazione delle domande, la cui scadenza era originariamente fissata per ieri, sono stati posticipati: la nuova scadenza per inviare le manifestazioni di interesse è fissata per le ore 12:00 di lunedì 1° giugno 2026.

L’obiettivo principale del provvedimento rimane quello di acquisire ulteriori adesioni da parte delle imprese agricole. La foresteria di Boncuri si conferma così uno strumento fondamentale di sostegno al comparto agricolo locale, nato per garantire condizioni dignitose di accoglienza e ospitalità; tutela sociale e sicurezza e regolarità lavorativa per i lavoratori stagionali impiegati sul territorio comunale durante la stagione estiva.

Le condizioni dell’avviso pubblico rimangono immutate. Il bando si rivolge a tutte le aziende disponibili ad assumere – con regolare contratto di lavoro – lavoratori stagionali (cittadini stranieri) in possesso di regolare permesso di soggiorno e privi di un domicilio.

L’adesione permette di favorire l’accesso dei lavoratori alla struttura comunale e ai servizi territoriali messi a disposizione dal Comune di Nardò e dalla Regione Puglia.

Alle aziende partecipanti è richiesta una compartecipazione economica ai costi di gestione della foresteria, definita come “Dote di Integrazione Sociale e Alloggiativa” (DISA). L’importo è pari a 100 euro al mese per ciascun lavoratore impiegato (corrispondenti a 25 euro settimanali).

Le imprese agricole interessate possono aderire all’avviso seguendo due modalità distinte, comunicando direttamente i nominativi delle persone che intendono assumere e richiedendo un servizio personalizzato di profilazione e selezione del personale, garantito direttamente dall’Arpal.

Si ricorda che il Comune di Nardò accorderà priorità di accesso alla foresteria di Boncuri ai lavoratori delle aziende che avranno manifestato il proprio interesse ad aderire al protocollo, fino ad esaurimento dei posti disponibili.

Tutti i dettagli sui requisiti di ammissione, le modalità di presentazione della manifestazione di interesse e le condizioni di ammissibilità sono consultabili nel testo integrale dell’avviso.

Il bando completo è disponibile sul sito istituzionale dell’ente