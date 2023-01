Prima lo picchiano fuori dalla pizzeria e poi gli rubano l’auto. Arrivano due condanne

Arrivano due condanne per il violento pestaggio ai danni di un cameriere, all’entrata di Otranto, con successivo furto d’auto.

Il gup Giulia Proto, al termine del rito abbreviato (consente lo sconto di pena di un terzo), ha inflitto la pena di 6 anni di reclusione a Silvano Massafra, 25 anni di Andrano.

Inoltre, il giudice ha accolto il patteggiamento della pena avanzato dalla difesa per Gabriele De Matteis, 28 anni, anch’egli di Andrano, che è stato condannato a 3 anni e 2 mesi di reclusione.

I due imputati rispondevano di lesioni personali e rapina e sono difesi dall’avvocato Alberto Corvaglia.

I fatti risalgono alla sera del 17 luglio scorso. I due amici si sono presentati presso la pizzeria di Otranto dove lavorava il cameriere. E lo avrebbero pestato con calci e pugni al volto, procurandogli un trauma cranico, giudicato guaribile in 15 giorni. Non solo, poiché avrebbero picchiato alcune persone che cercavano di sedare la rissa. De Matteis è scappato, portando via l’auto del cameriere. Invece, Massafra si è dato alla fuga con la propria macchina.

I carabinieri sono stati allertati poco dopo dalla vittima, che si è presentata con il volto tumefatto. I due aggressori sono stati rintracciati ad Andrano e la macchina sottratta poche ore prima è stata ritrovata e restituita al proprietario.

Per entrambi, come disposto dal pubblico ministero di turno Alessandro Prontera, è scattato l’arresto eseguito dai carabinieri di Otranto.

Silvano Massafra, 25 anni di Andrano venne portato in carcere, dove si trova tuttora. Invece, per Gabriele De Matteis vennero disposti i domiciliari, ma poi è tornato a piede libero.