A Specchia la consegna di un defibrillatore destinato alla comunità

La Parrocchia Presentazione della Vergine Maria e il Comitato Festa Madonna del Passo di Specchia comunicano che domenica 26 ottobre prossimo, alle ore 11.30 in Piazza del Popolo (nei pressi della Chiesa Madre), si svolgerà la cerimonia di consegna alla comunità del defibrillatore acquistato con la somma restante degli oboli ricevuti, a conclusione dell’edizione annuale di un evento, svoltosi il 7 e l’8 settembre scorsi.

La cerimonia sarà presieduta dal Parroco Don Antonio Riva e prevede gli interventi del Sindaco di Specchia, Anna Laura Remigi, del Maresciallo Capo Antonio D’Aversa, Comandante della Stazione Carabinieri di Specchia, di Andrea Zacà, Comandante della Polizia Locale e Protezione Civile, e con la partecipazione dei ragazzi e dei bambini della comunità parrocchiale, simbolo del futuro e della speranza che si rinnova.

Al termine degli interventi, la Croce Rossa Italiana – Comitato Di Casarano Odv, illustrerà praticamente l’utilizzo del defibrillatore, per educare e sensibilizzare tutti sull’importanza del pronto intervento in caso di emergenza.

L’iniziativa sarà un momento semplice, ma profondamente significativo, in cui l’intera cittadinanza potrà ritrovarsi unita, per celebrare insieme un gesto che salva la vita e che racconta, ancora una volta, la bellezza di una comunità che si prende cura di sé stessa.

La donazione nasce dal desiderio profondo dei componenti del Comitato di custodire la vita e di rafforzare il legame che unisce la comunità di Specchia. Un piccolo grande passo, frutto della collaborazione e della sensibilità di tanti, che rappresenta un segno tangibile di solidarietà, fede e responsabilità condivisa.

La presenza di defibrillatori di pubblico accesso è uno dei principali rimedi contro la lotta alle morti improvvise che vede le statistiche arrivare a 60mila decessi ogni anno. La scelta del luogo di installazione è strategica, in una zona altamente frequentata dai turisti e simbolica per gli specchiesi, il defibrillatore sarà segnalato e reso disponibile per l’uso pubblico, per garantire prontezza di intervento in caso di emergenze, implementando la rete di cardioprotezione della cittadina durante i mesi di maggiori presenze legate al turismo.