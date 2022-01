4 Consigli per Aumentare le tue Prospettive di Carriera nel 2022

La fine dell’anno è un momento perfetto per riflettere sulla tua carriera e guardare al futuro. È il momento di pensare a cosa vuoi dal tuo ruolo attuale o di considerare la ricerca di un nuovo lavoro nel settore sanitario all’estero. Quindi, se sei pronto ad aumentare le tue prospettive di carriera nel 2022, applica questi 4 consigli:

1. Imposta i tuoi obiettivi di carriera 2022

La definizione di obiettivi è un modo sicuro per far progredire la tua carriera. Quando fissi degli obiettivi di carriera chiari, ti fornisci un quadro di riferimento per raggiungere le pietre miliari che hai fissato. Ti dai la strada per seguire e raggiungere i tuoi obiettivi.

Quando fissi i tuoi obiettivi di carriera, dovresti pensare ai tuoi obiettivi a breve e a lungo termine. Per esempio, il tuo obiettivo potrebbe essere quello di ottenere una qualifica specifica o di migliorare le tue competenze in preparazione di un nuovo o diverso lavoro nel settore sanitario. Il tuo obiettivo a lungo termine potrebbe essere quello di lavorare come operatore sanitario all’estero, in Italia, per esempio.

In questo caso, il vostro obiettivo a lungo termine influenzerà i vostri obiettivi a breve termine come segue:

Richiedi corsi di assistenza sanitaria accreditati che saranno accettati in Italia

Cerca borse di studio internazionali per scuole mediche o infermieristiche in Italia

Obiettivi di carriera variano per tutti nella professione medica. Ad esempio, la ricerca medica o la cura del paziente possono essere il tuo obiettivo. In definitiva, questo influenza il tipo di lavori sanitari che perseguirai.

2. Rete

Il networking è una delle migliori opportunità per costruire e scalare la tua carriera nel settore sanitario. Si può mettere in contatto con persone che possono aprire le porte per la crescita professionale e di carriera.

Attraverso il networking, si ottengono intuizioni e prospettive che non si sarebbero potute ottenere lavorando in modo indipendente. Si apre anche le porte per la consulenza e tutoraggio, che sono strumenti preziosi per aumentare le prospettive di carriera nel 2022 e nel lungo termine.

Quando cerchi un nuovo lavoro, fai sapere alla tua rete e, in cambio, potresti ricevere raccomandazioni o rinvii a lucrativi lavori sanitari. Ecco 4 suggerimenti per iniziare:

Fate rete con le persone giuste che possono fornirvi l’aiuto di cui avete bisogno. In questo caso, connettiti con persone che lavorano nel settore sanitario all’estero, perché possono aiutarti a sbloccare opportunità di lavoro internazionali.

Essere proattivi nel formare e mantenere relazioni professionali benefiche. Mantieni queste relazioni e rafforzale per aumentare le possibilità che la tua rete ti aiuti quando ne hai bisogno.

Essere disposti a restituire un favore-networking professionale prospera su relazioni reciprocamente vantaggiose.

Cercare eventi di networking online e di persona

3. Aggiorna il tuo curriculum e il tuo profilo LinkedIn

Quando è stata l’ultima volta che hai aggiornato il tuo curriculum?

Alcuni di noi tendono a ignorare i nostri curriculum fino a quando non è il momento di cercare un nuovo lavoro. Tuttavia, se vuoi migliorare le tue prospettive di carriera, dovresti mantenere aggiornato il tuo curriculum.

Un CV aggiornato ti consente di applicare e rispondere facilmente alle opportunità. Ad esempio, puoi passare il tuo CV a qualcuno in un evento di networking o richiedere un’opportunità all’istante.

Non solo, rendi visibile il tuo curriculum digitale in modo che i reclutatori possano contattarti o spostare il processo di assunzione in avanti. Mantenere un CV aggiornato può sembrare opprimente, motivo per cui ti consigliamo vivamente di creare un CV digitale che puoi modificare e aggiornare mentre ti muovi nella tua carriera e istruzione. Costruendo e aggiornando un CV digitale, puoi memorizzarlo insieme ai tuoi documenti verificati sulla blockchain e condividerlo con potenziali datori di lavoro su richiesta.

Durante l’aggiornamento del curriculum, ricorda di aggiornare il tuo profilo LinkedIn per riflettere le tappe della tua carriera. Il tuo profilo LinkedIn è un luogo eccellente per condividere i contributi che hai fatto in campo medico, come un documento di ricerca pubblicato o un premio che hai ricevuto. Ottieni altri preziosi consigli per il cv qui.

4. Ricerca

Il mercato del lavoro e l’industria sanitaria sono in continua evoluzione. Così tante cose possono cambiare entro un dato anno. Pertanto, per aumentare le prospettive di carriera nel 2022, devi tenere il passo con le tendenze che influenzano la tua linea di lavoro.

Alcune delle cose da ricercare includono:

Stipendi del settore

Competenze importanti che aiutano i candidati a distinguersi in ambito sanitario

Opzioni di carriera che puoi esplorare con la tua formazione, le tue abilità e le tue competenze (comprese le opportunità di cambiamenti di carriera all’interno dello stesso settore.)

Opportunità di lavoro internazionali con un migliore potenziale di guadagno o la possibilità di espandere le conoscenze, la formazione, l’esperienza e le competenze del settore

È tempo di aumentare le tue prospettive di carriera nel 2022

Adottare misure per migliorare la tua carriera dovrebbe essere qualcosa che fai regolarmente. Anche se non cerchi un nuovo lavoro ogni anno, come minimo, dovresti mantenere il tuo CV aggiornato e regolarmente in rete con professionisti competenti. Dovresti anche rivedere regolarmente i tuoi obiettivi di carriera per assicurarti di rimanere in pista.