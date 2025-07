Consigli per far proprio uno stile di vita green: risparmio energetico e non solo

Aprire la busta contenente una bolletta può essere un’esperienza poco piacevole ma per ridurre gli importi non occorre altro che adottare buone abitudini. Le famiglie italiane consumano tra i 2000 kWh e i 3600 kWh nell’arco di 12 mesi, per una media che si attesta sui 2.700 kWh. Le abitudini di consumo possono far aumentare o diminuire l’impatto economico: ad esempio, una coppia che per lavoro trascorre la maggior parte del proprio tempo lontano da casa avrà i consumi sicuramente ridotti. Chi dispone di una stanza adibita a studio per svolgere il proprio lavoro, invece, sarà costretto ad utilizzare energia per alimentare i vari dispositivi. Ecco quindi alcuni consigli per ottimizzare i consumi e risparmiare energia nella quotidianità.

Sfruttare la luce naturale

In primo luogo è fondamentale imparare ad utilizzare in modo intelligente l’illuminazione naturale, sfruttandola al massimo nelle ore diurne. Per quel che riguarda le luci artificiali la scelta dovrebbe premiare lampadine a risparmio energetico, caratterizzate da consumi più bassi. Diffuse sono le lampade a LED: qui il consumo è decisamente inferiore (circa l’80%) rispetto ai modelli a incandescenza, offrendo anche una durata maggiore. Prioritario è spegnere le luci se non risultano necessarie, in particolare quando il sole è ancora in grado di apportare luminosità agli ambienti interni.

Dotarsi di elettrodomestici ad alta efficienza energetica

Un ruolo importante è svolto dagli elettrodomestici presenti nell’abitazione. Usare gli stessi apparecchi per anni e anni potrebbe apparire una buona idea, soprattutto per il portafoglio, ma non lo è affatto, sia finanziariamente che a livello ambientale. L’usura rende gli elettrodomestici via via meno efficienti, portandoli a consumare più del dovuto senza più riuscire ad operare al massimo delle loro potenzialità. Meglio sostituirli con modelli di ultima generazione che assicurano un elevato rendimento energetico e bassi consumi. Per scegliere quelli più virtuosi occorre solamente osservare la scala energetica riportata sulle etichette: se gli elettrodomestici di classe G consumano di più, è la classe A+++ ad ospitare i modelli più vantaggiosi.

Imparare a non sprecare acqua e corrente

Apprendere come impiegare più consapevolmente l’acqua e gli impianti adibiti al riscaldamento e al raffreddamento è estremamente utile. Attenzione anche al loro utilizzo in base alla tariffa attivata: con una tariffa bioraria è buona norma impostare lavastoviglie o lavatrice nelle fasce notturne, quando il consumo è più economico. Molti ignorano che lasciare i dispositivi in stand-by significa sprecare inutilmente energia: ecco perché è consigliato staccare le spine dalla corrente prima di recarsi a letto.

Utilizzare mezzi di trasporto e soluzioni energetiche sostenibili

È preferibile non andare al lavoro in auto quando il tragitto potrebbe essere percorso a piedi sacrificando solo pochi minuti. Inoltre, esistono mezzi più sostenibili come bus, tram e treni. Da ultimo merita di essere osservato come sia possibile risparmiare sulla bolletta affidandosi ai sistemi di energia rinnovabile, che hanno nei pannelli solari e nelle pompe di calore le opzioni più diffuse.

Scegliere fornitori che offrono energia 100% green

A favorire bollette più leggere, oggigiorno, è la possibilità di attivare offerte provenienti da fornitori di energia 100% green. Non sottovalutare la scelta dell’operatore è un modo di agire intelligente e costituisce un atto di responsabilità per ciò che concerne il futuro del pianeta. La riduzione dell’impatto ambientale, unita al risparmio economico, all’evidente innovazione tecnologica e alla possibilità di conseguire l’indipendenza energetica sono i principali vantaggi riconosciuti ai fornitori sostenibili.

Grandi protagoniste in questo campo sono le energie rinnovabili che, a differenza di quanto avviene per le energie basate sull’impiego dei combustibili fossili, non vanno ad inquinare aria e acqua, contribuendo a preservare il pianeta. Le aziende promotrici di energia sostenibile come Sorgenia danno modo agli utenti di investire in energia pulita, garantendo inoltre alle future generazioni quella continuità energetica destinata ad essere disattesa con le sole fonti rinnovabili.

A far risparmiare ulteriormente sono poi le occasioni di risparmio come quelle offerte dalla stessa Sorgenia, approdata nel mercato libero dell’energia nell’ormai lontano 1999 e divenuta nel tempo la prima “green-tech energy company” d’Italia. La compagnia fornisce energia ottenuta da fonti rinnovabili certificate e fa parte di quelle realtà impegnate ad offrire a un’APP capace di monitorare i consumi in tempo reale. Sul suo sito ufficiale è possibile ottenere un preventivo gratuito in pochi minuti e cogliere al volo le offerte periodiche presenti.

Le occasioni di risparmio proposte da Sorgenia sono sempre disponibili gratuitamente in rete in piattaforme come Discoup e approfittandone il costo della materia prima energetica verrà ridotto in piena trasparenza e con la massima accessibilità. È risaputo che l’energia green comporti costi più elevati; eppure, nonostante l’installazione iniziale degli impianti possa apparire onerosa, sono i costi operativi e le spese legate alla manutenzione a farsi apprezzare per la loro economicità. Se poi a questo si aggiunge il vantaggio economico che ne deriva dall’attivazione di un buono sconto Sorgenia disponibile su Discoupe dalle altre offerte proposte dalla compagnia, ridurre i costi di consumo e abbassare le bollette diventa un gioco da ragazzi.

Energia sostenibile: cos’è e perché considerarla una scelta responsabile

Ma cosa si intende per energia sostenibile? È definibile come il processo di produzione, distribuzione e consumo di energia concepito nel pieno rispetto dell’ambiente. Si tratta dell’energia proveniente da fonti destinate a non esaurirsi nel tempo: energia solare, eolica, da biomasse, idroelettrica, marina e geotermica. Sono tre i pilastri su cui poggia, il primo dei quali è rappresentato dal fatto di creare energia rinnovabile. Se il secondo è costituito dall’efficienza e dal risparmio energetico, il terzo è un impatto ambientale davvero minimo, con emissioni praticamente nulle di gas serra. Fanno parte delle soluzioni più efficaci le pompe di calore, i pannelli solari e gli impianti a biomassa.

Privati e famiglie hanno la possibilità da qualche anno di produrre energia in autonomia, evitando di ritrovarsi a pagare bollette salate. Perché se indirizzare l’attenzione sull’energia green rappresenta una scelta etica, non sono trascurabili i vantaggi conseguibili dal lato economico. Mai come oggi, al fine di assumere decisioni più sostenibili, risulta semplice abbinare i piccoli gesti di ogni giorno con il risparmio, migliorando la qualità della vita.