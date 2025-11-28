“La Farmacia che cambia: innovazione, servizi e futuro”, un confronto a Lecce

Sabato 29 novembre a partire dalle ore 9 presso l’Arthotel & Park, Federfarma Lecce organizza il convegno “La Farmacia che cambia: innovazione, servizi e futuro”, chiamando a confronto esponenti istituzionali, rappresentanti degli ordini e dei sindacati nazionali e regionali, professionisti sanitari, esperti economici e legali.

L’evento patrocinato da Comune di Lecce, Provincia di Lecce, Asl Lecce, Fondazione Cannavò, Fofi, Consulta Regionale, Ordine dei Farmacisti di Lecce, Federfarma Nazionale e Federfarma Puglia si propone di tracciare le nuove traiettorie della farmacia italiana: la Farmacia presidio sanitario di prossimità e tradizionale luogo di dispensazione e gestione del farmaco, evolve con la Farmacia dei Servizi in struttura che offre prestazioni per la prevenzione e la salute, con consulenze, test diagnostici ed esami. L’ampliamento dei servizi sta trasformando il ruolo delle Farmacie che stanno acquisendo una posizione sempre più importante a livello territoriale offrendo supporto all’intero Sistema Sanitario Nazionale e conseguentemente favorendo le attività rivolte ai cittadini.

I lavori si aprono con i saluti del Presidente di Federfarma Lecce Giuseppe Colafati e del Direttore Generale Asl Lecce Stefano Rossi, seguiti dagli interventi istituzionali del Sindaco di Lecce Adriana Poli Bortone, del Presidente della Provincia Fabio Tarantino, del Presidente dell’Ordine dei Farmacisti di Lecce Domenico Di Tolla e del Presidente Fofi Andrea Mandelli.

La prima sessione della mattinata vede i contributi di Antonio Walter Marchetti Pres. Sunifar Puglia, Vito Novielli Pres. Federfarma Puglia, Michele Pellegrini Calace Segr. Nazionale Federfarma, Luigi D’Ambrosio Lettieri V. Pres. Fofi e Pres. Fondazione Cannavò e del team legale Iusfarma con gli avvocati Lombardo e Cosmo.

A seguire, un focus sugli aspetti economici e regolatori della farmacia dei servizi, con l’intervento di Simona Marchetti, cui seguiranno i contributi di Antonio Maria Gabellone e del Presidente Federfarma Nazionale Marco Cossolo.

La sessione si chiude con l’intervento di Marcello Gemmato, Sottosegretario di Stato alla Salute.

Nel pomeriggio spazio ad un interessante confronto tecnico con la tavola rotonda “Nuova Convenzione: regole certe e condivise”, moderata dal Vicepresidente di Federfarma Lecce Umberto Ferrieri Caputi, che vede la partecipazione di dirigenti sanitari e rappresentanti delle istituzioni regionali, Domenico Di Tolla Pres. Ord. Farmacisti Lecce, Alberto Fedele Dir. Servizio Igiene e Sanità Asl Lecce, Paola Stasi Dir. Area Servizio Farmaceutico Asl Lecce e il Dott. Vezio Capochiani Segr. Federfarma Puglia. “Le farmacie – dichiara Giuseppe Colafati, Presidente Federfarma Lecce – stanno diventando un presidio sempre più centrale per la salute dei cittadini. Innovazione, prossimità e servizi saranno le chiavi del futuro”.