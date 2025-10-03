Comuni e Statuto del contribuente, un incontro a Taurisano

Si è svolto ieri a Taurisano un convegno per presentare il recente regolamento comunale in applicazione dello statuto dei diritti dei contribuenti.

L’evento, organizzato dal consigliere comunale Gianni Liuzzi, ha visto la partecipazione di Antonio Sorrento, Presidente di Movimento Consumatori Maglie oltre che neo consigliere nazionale, di Luigi Mazzei, vice coordinatore regionale di Puglia Popolare e dell’Avvocato Matteo Sances.

“Taurisano è tra i primi comuni in provincia a recepire lo Statuto dei diritti dei Contribuenti a seguito della riforma fiscale avviata con la legge n.111/2023 e noi come Movimento Consumatori siamo ben lieti di partecipare all’evento. Questo incontro ha lo scopo di informare tutti contribuenti sui propri diritti e favorire il dialogo con l’amministrazione. Ricordo che Movimento Consumatori negli ultimi 6 anni ha contribuito a far annullare oltre 20 milioni di euro di tributi illegittimi attraverso una serie di procedimenti in Tribunali che in molti casi si sarebbero potute evitare se ci fosse stata maggiore disponibilità al dialogo con gli uffici”, ha affermato Sorrento.

“L’incontro-conlcude – ha permesso non solo di approfondire le nuove garanzie per i cittadini di Taurisano, grazie all’intervento di Matteo Sances, ma anche di segnalare le numerose criticità delle norme alla politica, grazie alla disponibilità all’ascolto di Luigi Mazzei che ringrazio personalmente”.