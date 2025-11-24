“La violenza non ha confini… e spesso ha le chiavi di casa”, un convegno del Lions Club Lecce Messapia

Il Lions Club Lecce Messapia organizza un convegno pubblico sul tema “La violenza non ha confini… e spesso ha le chiavi di casa”, per sabato 29 novembre 2025 alle ore 18:30 presso il Best Western Hotel Leone di Messapia.

L’iniziativa riunisce rappresentanti delle Forze dell’ordine, della Magistratura e dell’area psicologica per approfondire – con un approccio concreto – il tema della violenza domestica e delle sue molteplici forme.

Aprirà i lavori Nadia Gala, Presidente del Lions Club Lecce Messapia, che sottolinea come il fenomeno richieda un cambiamento di consapevolezza prima ancora che di strumenti: “Non possiamo limitarci a indignarci a fatti compiuti: la protezione passa dall’anticipo, dall’intuire i segnali prima che diventino emergenza. La violenza non si manifesta sempre con rumore, spesso si insinua nel silenzio delle relazioni, nelle difficoltà finanziarie, negli eccessi nascosti e proprio lì che va maggiormente riconosciuta ed arginata. Non chiediamo alle vittime di essere coraggiose: chiediamo alla comunità di essere presente. La differenza la fa chi osserva, non chi subisce. Questo appuntamento è un invito a guardare con maggiore lucidità e occhio critico ciò che accade accanto a noi. Ogni volta che qualcuno trova la forza di chiedere aiuto, deve poter trovare altri pronti ad ascoltare e a supportare. I Lions in questo saranno sempre a disposizione”.

Il programma, dopo i saluti istituzionali, prevede gli interventi di: Ten. Col. Cristiano Marella, Comandante del Nucleo Operativo del Comando Provinciale dei Carabinieri di Lecce, su “Intervenire nelle situazioni di rischio”; Erika Masetti, Sostituto Procuratore della Repubblica, su “Il contrasto alla violenza di genere nel procedimento penale”; Edoardo Dima, psicologo e psicoterapeuta, con “La violenza di genere oggi: riconoscere per prevenire”.

Le conclusioni saranno affidate a Girolamo Tortorelli, Governatore del Distretto 108AB.

Modererà l’incontro Giusi Renna, Consigliere dell’Ordine degli Avvocati di Lecce, socia del Club.