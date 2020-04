Buoni spesa per le famiglie in difficoltà, il Comune di Lecce avvia la consegna a domicilio

“Abbiamo avviato la procedura di consegna domiciliare dei buoni spesa indispensabili per numerose famiglie oggi in gravi difficoltà economiche a causa di questa straordinaria emergenza sanitaria. Voglio ringraziare il personale del settore Welfare per la celerità con la quale sta processando le pratiche e i volontari della Protezione Civile, che si stanno occupando di consegnare questi aiuti direttamente nelle case dei cittadini”, con queste parole l’Assessore al Welfare, Silvia Miglietta, commenta la distribuzione a domicilio dei primi buoni pasto, destinati alle famiglie leccesi in difficoltà a causa degli effetti economici derivanti dall’emergenza epidemiologica da virus Covid-19.

“Palazzo Carafa”, aveva aperto le procedure lo scorso 6 aprile e tantissime sono state le richieste pervenute nei primi tre giorni: ben 1723 tramite whatsapp al numero 335.1825275, mentre, 983 quelle di assistenza e supporto nella compilazione dell’istanza al numero verde 800.270850

Al fine di evitare ogni spostamento da parte dei cittadini e garantirne la sicurezza, è stata predisposta la consegna domiciliare dei buoni grazie al supporto della Protezione Civile e sono 121 i buoni distribuiti, accompagnati dall’elenco delle attività commerciali convenzionate in cui poter effettuare gli acquisti.

“Nei prossimi giorni – prosegue Miglietta – ai volontari della Protezione Civile si aggiungerà in maniera gratuita il supporto del personale di Alma Roma che ringrazio. Siamo fiduciosi di poter consegnare un numero maggiore già a partire dai prossimi giorni. Voglio ricordare che, in attesa dei buoni spesa, i cittadini in stato di bisogno possono continuare a rivolgersi ai volontari del Centro Operativo Comunale di via Giurgola dove raccogliamo tutti i beni di prima necessità donati con grande generosità da numerosi cittadini, associazioni e aziende”.

Elenco delle attività commerciali

L’elenco delle attività commerciali aggiornato quotidianamente è disponibile sul sito www.comune.lecce.it. Inoltre, tutti gli esercenti locali autorizzati alla vendita di generi alimentari e beni primari (prodotti per neonati, detersivi, ecc.), le farmacie e le parafarmacie che intendono far parte di questo elenco possono esprimere la propria disponibilità inviando all’indirizzo protocollo@pec.comune.lecce.it il modulo e lo schema di convenzione pubblicati sul sito istituzionale, accompagnati da copia del documento di identità.

Il Comune di Lecce integrerà le risorse statali impiegate per i buoni spesa – pari a 566mila euro – con quelle che la Regione Puglia ha assegnato ai Comuni, pari 229mila euro.