Coronavirus, avviata la distribuzione delle mascherine donate dal cardiochirurgo cinese Wei Xiang

Erano giunte a Lecce, dopo diverse difficoltà, lo scorso 31 marzo. Si trattava di un regalo da parte di un noto cardiochirurgo cinese, legato al territorio salentino per averci vissuto un anno, quando, allo scopo di migliorare le sue conoscenze, aveva svolto un periodo di formazione presso il reparto di Cardiochirurgia dell’ospedale “Vito Fazzi”,

Mille mascherine protettive omologate N95 e donate all’Ordine dei Medici di Lecce da Wei Xiang, direttore dell’unità di Cardiochirurgia di Wuhan, già allievo del Dr. Massimo Villani, sono state consegnate in alcuni presidi ospedalieri del territorio salentino.

“Desideriamo ringraziare l’illustre collega cinese, la sezione leccese della Croce Rossa e il dr. Rocco della cardiochirurgia del Fazzi che hanno reso possibile la disponibilità di tali ‘preziosi’ dispositivi”, fanno sapere dall’Ordine dei Medici.

“Abbiamo ritenuto di consegnare questo materiale con una donazione puramente simbolica, senza volerci sostituire ai canali istituzionali preposti, ma offrendo un significato e un messaggio di vicinanza ad alcune situazioni individuate: questo gesto vorrebbe comprendere in realtà tutti i medici, gli operatori sanitari e i pazienti impegnati insieme, in questi giorni difficili, in una battaglia che spesso ci vede inadeguati ad affrontare una sfida epocale.

Il Presidente De Giorgi, il vice Peccarisi e tutti i Consiglieri sono così stati impegnati a consegnare queste mascherine al Direttore del Distretto Esposito, perché fossero fornite ai colleghi della Continuità Assistenziale e ai medici di Medicina Generale per evidenziare come il Servizio Sanitario territoriale sia quello che ha pagato un prezzo altissimo.

Nello specifico i dispositivi sono stati consegnati alla SRA ISPE di Copertino, dove la fragilità deve essere salvaguardata maggiormente in un territorio duramente provato; al “Cardinale Panico” e all’Hospice di Tricase, a sottolineare il ruolo decisivo che le strutture convenzionate stanno svolgendo; al reparto di Oncologia di Gallipoli per ricordare la particolare attenzione da riservare a Pazienti con tante e gravi problematiche e al Presidio Sanitario di Galatina nelle mani del nuovo Responsabile Palumbo, impegnato nei due percorsi separati per pazienti Covid e non”.