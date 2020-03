Coronavirus, verifiche a tappeto della Polizia Locale. Posto di controllo su Via Lequile

Continuano i controlli delle pattuglie della Polizia Locale nel rispetto delle misure di contenimento del contagio introdotte con il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9 marzo 2020 su tutto il territorio nazionale.

«In mattinata la totalità delle palestre e dei centri sportivi passati in rassegna sono risultati regolarmente chiusi. Nessuna violazione delle norme relative al contingentamento della clientela è emersa dai controlli di diversi discount e supermercati».

Un segnale positivo sulle restrizioni dovute alle raccomandazioni delle autorità sanitarie per contenere la diffusione del coronavirus arriva dal Salento. I controlli della Polizia Locale hanno accertato un adeguamento pressoché totale degli esercenti e dei clienti alle nuove regole a cui si è chiamati ad attenersi per fermare la espansione del covid-19. Il monitoraggio del territorio da parte dei Vigili Urbani è proseguito anche nel pomeriggio per verificare che la chiusura alle 18.00 delle attività commerciali fosse rispettata.

«Dalle 18.00 gli agenti sono stati impegnati nella verifica della chiusura obbligatoria dei pubblici esercizi. Particolare attenzione è stata rivolta alle attività artigianali, pizzerie al taglio e kebab, che nella serata di ieri erano state diffidate a svolgere esclusivamente vendita a domicilio e non da asporto».

Posto di controllo in Via Lequile: acquisite le autocertificazioni

Un posto di controllo, intanto, è stato attivato nella serata di oggi in via Lequile, per monitorare l’ingresso in città dalla Strada Statale 101 Gallipoli – Lecce. La pattuglia ha acquisito le autocertificazioni delle persone fermate, le cui dichiarazioni saranno successivamente sottoposte alle opportune verifiche di autenticità.

Attivo il COC per l’assistenza domiciliare

Attivo 24 ore su 24 e ben in funzione il Centro Operativo Comunale insediato presso il Comando della Polizia Locale di Lecce in Viale Rossini e organizzato dagli uomini e dalle donne delle associazioni di Protezione Civile del capoluogo; il COC si sta occupando dell’attività di assistenza domiciliare di chi si trova in isolamento domiciliare. 33 le chiamate giunte fino alla serata. Molte le richieste di informazioni e dieci le richieste di farmaci e generi alimentari.

Il Sindaco di Lecce ha incontrato i commercianti

Il Sindaco di Lecce, Carlo Salvemini, oggi è sceso in strada per incontrare esercenti ed operatori commerciali in un momento che definire critico non sembra esagerato.

«Ho voluto scendere in strada, attraversare i quartieri, entrare nei mercati, parlare con voi cittadini: per rafforzare questo sentimento pubblico di prudenza, attenzione, precauzione. E fiducia: nelle istituzioni chiamate a prendere decisioni difficili in un conteso complicatissimo. So bene – come voi – che questa emergenza ci sta impoverendo, che aziende, attività commerciali, studi professionali, Partite Iva sono in apnea. È giusto rivolgere appelli per chiedere al Governo misure di sostegno. Ma quando si è in battaglia prima della conta dei danni c’è la necessità di alzare la bandiera della vittoria: quindi prima tutti uniti per sconfiggere epidemia; poi tutti uniti per rilanciare economia e ridare forza al Paese».