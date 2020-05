Buoni spesa, a Lecce conclusa la prima erogazione. La settimana prossima al via la seconda fase

Si è conclusa l’attività di raccolta delle richieste per l’erogazione dei buoni spesa comunali ai cittadini aventi diritto che sono risultati beneficiari secondo i criteri previsti dall’avviso pubblico.

In questa prima fase, sono state 3.000 le istanze ammesse (3.574 le pratiche istruite dal settore Welfare, 559 quelle escluse (perché presentate da cittadini percettori di altri redditi o perché presentate due volte e 15 rinunce) per un valore economico di 534,600 euro.

Già dopo la metà del mese di aprile il Contact center di Transcom ha comunicato all’amministrazione comunale un notevole calo delle istanze, fino ad arrivare ad un’assenza di richieste negli ultimi giorni.

“Poter garantire assistenza e sostegno a chi si trova in una condizione di grande difficoltà e marginalità è per noi prioritario. Questa emergenza sanitaria ha notevolmente allargato le maglie della povertà nella nostra città, così come in altre città del Paese, e queste risorse economiche risultano particolarmente necessarie per non lasciare nessuno indietro”, ha dichiarato l’Assessore al Welfare del Comune di Lecce, Silvia Miglietta.

La seconda fase partirà la prossima settimana, sulla base delle istruttorie svolte nella prima fase. Il valore dei buoni spesa che saranno distribuiti sarà rideterminato in base alle disponibilità economiche, che al momento ammontano a oltre 500.000 euro derivanti dall’avanzo della prima tranche (25.000 euro), dai fondi della Regione Puglia (275.000 euro e successivi 180.000) e dalle donazioni da parte di cittadini e imprese (circa 50.000 euro).

Per la prima parte di erogazione i buoni spesa sono stati consegnati presso il domicilio di ciascun richiedente tramite la Protezione Civile e con la collaborazione di Alma Roma, che ha offerto la gratuita collaborazione dei propri addetti come contributo di solidarietà per l’emergenza.

“Ci auguriamo di poter contare su un contributo in questo senso da parte del Governo – conclude Miglietta – per poter supportare, con più forza e nel tempo, quella fascia di cittadinanza più colpita da un punto di vista economico e sociale da questa emergenza. Siamo al lavoro con l’assessore all’Innovazione tecnologica Alessandro Delli Noci per la realizzazione di una piattaforma che porterà alla smaterializzazione dei buoni e che ci consentirà di consegnare a tutti i beneficiari il credito previsto in un solo giorno. Questo è stato un importante lavoro di squadra e per questo voglio ringraziare ancora una volta il personale dell’Ufficio Welfare, la ditta Transcom, Alma Roma e la Protezione civile che hanno permesso tutto si svolgesse in tempi stretti e senza particolari difficoltà”.