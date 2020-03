‘Da famiglia a famiglia, la nostra spesa per voi’, il gesto di solidarietà che porta serenità in 15 case

La solidarietà si autoalimenta e genera nuova solidarietà. Si spiega solo con questa semplice ‘legge’ quello che è accaduto nella giornata di ieri quando un gruppo di famiglie di Lecce e di Castromediano, la frazione che fa da cerniera tra il capoluogo e il comune di Cavallino, hanno riempito tante, tantissime buste della spesa da far recapitare a chi sta attraversando un momento di bisogno e di seria necessità e non riesce a combinare il pranzo con la cena.

Avevamo appena raccontato le iniziative della Spesa in Sospeso insieme a quella di un imprenditore di Minervino di Lecce che aveva donato due bancali di generi alimentari all’associazione ‘Dalla parte dei più deboli’, che subito un gruppo di salentini ha voluto far sentire la sua vicinanza a chi è più sfortunato. Ed hanno dato vita ad un gesto concreto che porterà un po’ di serenità a quelle madri e a quei padri di famiglia che si vedranno riempita la dispensa per qualche giorno.

A scanso di equivoci e per evitare inutili fraintendimenti, vogliamo dire che nessuno di noi pensa che queste iniziative private e volontaristiche possano e debbano sostituire quelle pubbliche. Assolutamente. Mai come in questo momento la presenza dello Stato deve essere puntuale e, soprattutto, avvertita. I Comuni hanno il dovere, attraverso i loro uffici, di raggiungere chi per davvero non ha da mangiare, scremando i furbi dalle persone che spesso non chiedono per una forma di ritrosia e di malintesa dignità. Chiedere aiuto, infatti, non è mai disdicevole quando non si è in grado di affrontare una crisi devastante come quella che stiamo conoscendo, già prima del coronavirus. Tuttavia è indubbio che è bello sapere che ci siano persone che non guardano soltanto alla propria tavola ma pensano a privarsi di qualcosa per metterlo a disposizione degli altri. Una solidarietà così è gratificante, significativa e rende ancora più forte il valore della coesione di una comunità.