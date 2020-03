Il cuore dei salentini è grande. Imprenditore di Minervino dona 2 bancali di generi alimentari per le famiglie bisognose

L’abbiamo raccontato più volte in questi giorni in cui tutti siamo impegnati nella guerra contro il coronavirus in quella che sembra essere, così dicono gli esperti e le autorità sanitarie, la settimana decisiva. Una guerra che fa del distanziamento sociale la sua arma più efficace e che ci impone di stare a casa e ridurre al minimo gli spostamenti, sia per evitare la diffusione del contagio che per correre il rischio di beccarsi una multa che va dai 300 ai 4mila euro, come annunciato dal Presidente del Consiglio Giuseppe Conte nella conferenza stampa in cui ha presentato agli Italiani il decreto legge.

Abbiamo raccontato sempre, anche in questi giorni così strani, che mentre siamo impegnati in questa guerra non vanno certo in soffitta il bisogno, la povertà e l’indigenza di tante nostre famiglie salentine strette nella morsa di una crisi che è certamente precedente al Covid-19 ma che il virus ha inevitabilmente acuito.

Non possiamo certo smettere di raccontare la storia di disperazione di genitori che non riescono a dare da mangiare ai loro figli e che adesso non si possono nemmeno muovere da casa per provare ad arrangiarsi e mettere qualcosa in tavola al momento della colazione, del pranzo o della cena.

Per questo le associazioni di volontariato, sfidando tutto e tutti, non si sono certo fermate ed hanno continuato, invece, a svolgere la loro missione benemerita, provando a raccogliere generi di prima necessità per consegnarli a chi era presente nella loro rete assistenziale e a chi ci entrava per la prima volta.

Una vera e propria missione, nella attuale difficoltà di reperire alimenti da distribuire.

Ma non tutto è a tinte fosche in questo periodo. Non mancano certo le belle storie di generosità che sono un esempio per tutti. E una storia che siamo orgogliosi di raccontare ce la riferisce l’associazione ‘Dalla parte dei più deboli’.

Un imprenditore di Minervino di Lecce, Salvatore Giannetta, ha voluto rispondere all’appello dei volontari e del presidente Sandro Barone donando due pedane di alimenti per chi ha bisogno.

Pasta, riso, pelati, biscotti, brioches, zucchero, sale, scatolame (legumi) e colombe pasquali: adesso le dispense di un bel po’ di famiglie saranno piene per qualche giorno nella certezza che altri imprenditori seguiranno quell’esempio e compiranno un altro gesto di solidarietà.