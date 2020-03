Rinvio processi a discrezione dei capi degli uffici. Il decreto del Ministro della Giustizia

Un decreto destinato a fare discutere, quello del Ministro della Giustizia Alfonso Bonafede, che riguarda in particolare il rinvio dei processi a discrezione dei capi degli uffici giudiziari, per l’emergenza coronavirus.

Riguardo il contenuto, dunque, sarebbero i vertici dei tribunali a stabilire se ed in che modo rinviare le udienze, dopo aver consultato il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati. Ed in caso di parere favorevole, i processi potrebbero essere rinviati fino al 31 maggio prossimo.

Sarebbero comunque esclusi dal provvedimento: le udienze di convalida dell’arresto o del fermo; i procedimenti a carico di imputati minorenni e tutti quelli che presentano carattere di urgenza.

La proposta ha suscitato malumori e perplessità. Sia negli ambienti della magistratura che in quelli dell’avvocatura.

L’astensione dalle udienze

Intanto, è iniziata nella mattinata di ieri l’astensione dalle udienze degli avvocati. Una decisione maturata dopo la riunione delle scorse ore del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Lecce. Dunque, dal 6 al 20 marzo, i legali salentini si asterranno da tutte le attività giudiziarie.Un provvedimento in linea con quanto stabilito dall’Organismo Congressuale Forense.

Il Consiglio dell’Ordine, con apposita delibera di ieri, continua a chiedere la sospensione delle udienze, come già espresso in una precedente seduta. Il Consiglio ha fatto richiesta a tutti i presidenti ed ai capi degli organi giudiziari, perché provvedano all’immediato rinvio di tutte le udienze per un periodo di 15 giorni, ad eccezione di quelle indifferibili per legge.

Occorre ricordare che, fino a quando non sarà cessata l’emergenza nazionale legata al coronavirus, anche la Camera Penale di Lecce chiede di sospendere i processi e proclama lo stato di agitazione.Viene preso atto della insostenibilità della situazione venutasi a creare, in questi giorni, in occasione delle udienze. In particolare, viene evidenziato che le parti interessate ai processi (avvocati, testimoni ed accompagnatori) sono costrette ad attendere la chiamata in condizioni di evidente disagio e in violazione delle norme sanitarie.

I processi previsti nella giornata di ieri sono stati nella maggior parte dei casi rinviati. I giudici, prendendo a loro volta atto di disagi e difficoltà nella celebrazione delle udienze, hanno dunque stabilito di rinviare molti procedimenti.