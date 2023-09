Taglio, cucito e non solo. A Minervino i corsi ‘solidali’ di Donne a Sud

Frequentare un corso di formazione è una opportunità, ma se il percorso professionale parla al femminile e offre anche la possibilità di guadagnarsi una dignità lavorativa e di costruire, stoffa dopo stoffa, un futuro, imparando un mestiere allora diventa una occasione da non perdere per avere gli strumenti e le competenze per inserirsi nel mondo del lavoro. Partiranno ad ottobre i corsi di taglio e cucito e di pantalonaia certificata organizzati dalla Federazione «Donne del Sud» in collaborazione con la Commissione Pari Opportunità di Minervino di Lecce. L’iniziativa, che vanta il patrocinio del Comune, sarà forse un goccia nel mare, ma è destinata a diventare qualcosa di grande.

Donne a sud

Donne a Sud è nata nel 2006 da un’idea di Tiziana Lezzi, per dare una voce a tutte le donne che vorrebbero trasformare le proprie aspirazioni in realtà. È una speranza per evitare che i sogni finiscano chiusi nel cassetto o, peggio ancora, tra le ristrette mura domestiche. Tra i più importanti progetti diventati negli anni veri e propri appuntamenti di rilevanza sociale è impossibile non citare«Pantaloni e Dintorni… ricomincio da casa», volto a combattere la violenza economica a cui sono sottoposte molte donne.

Il pantalone, tagliato su misura artigianalmente, ma confezionato con tecniche semi-industriali, è un capo che non manca mai nel guardaroba, ma è anche un simbolo, un pezzo di stoffa che dai mille colori e tessuti che racconta una storia, ci dice quanto è stata lunga la strada che le donne hanno dovuto percorrere solo per poterlo indossare.

I corsi saranno in presenza, nell’ex Asilo Scarciglia su via Sant’Angelo a Minervino, ma anche online.

Per informazioni:

320.3858016 Tiziana

327.6178864 Giuseppina