Gli agenti di Polizia Locale di Nardò a scuola di autodifesa

Gli agenti della Polizia Locale di Nardò, hanno appena concluso un percorso di formazione professionale dedicato all’uso del bastone estensibile PRG580 e organizzato dall’Associazione Professionale IPTS.

Si tratta di un dispositivo a supporto della sicurezza degli operatori, sempre più frequentemente in dotazione delle Polizie Locali in tutta Italia.

Gli agenti del Comando di via Crispi avevano già completato nei mesi scorsi anche un altro percorso formativo, quello finalizzato all’impiego dello spray a base di Oleoresin Capsicum (OC).

L’adozione di strumenti come il bastone estensibile e lo spray consente agli agenti di disporre di dispositivi di autotutela efficaci e in linea con le normative vigenti, per intervenire in sicurezza nelle situazioni operative più delicate.

Il bastone estensibile modello PRG580 è realizzato in nylon e fibra di vetro, è composto da tre segmenti ed è lungo quasi 58 centimetri (in piena estensione). Un dispositivo leggero, ma allo stesso tempo pratico e resistente nell’assistere l’operatore nell’attuazione di procedure difensive e nell’applicazione di tecniche di contenzione e controllo di un soggetto armato.

Quest’ultimo percorso, condotto dagli istruttori del Team IPTS Puglia, ha previsto una parte teorica dedicata agli aspetti normativi e operativi e un’intensa fase pratica, con esercitazioni su tecniche di utilizzo e scenari realistici. Le sessioni si sono svolte in un clima di grande disponibilità e attenzione, con grande spirito di collaborazione e altrettanta professionalità da parte degli agenti.

Con questa ulteriore novità, la Polizia Locale rafforza la propria dotazione di strumenti moderni per la tutela dell’incolumità degli operatori e conferma il proprio impegno nella sicurezza della comunità.