A.A.A. cercasi gelataio per imparare l’arte, ‘Defriscu’ attiva 5 tirocini formativi

Defriscu, la prima gelateria sociale di Puglia, creata dall’ Impresa Sociale, costola operativa della Fondazione di Comunità del Salento e nata nell’ambito del progetto ‘Ri-Partenze’, attiva 5 tirocini formativi per giovani desiderosi di imparare un mestiere che crea una delle bontà più ricercate da palati fini e non, sua maestà il gelato.

Sin dal momento della sua nascita, lo staff di collaboratori è stato composto da donne e uomini, giovani e meno giovani, che hanno sperimentato in gelateria il riscatto sociale dopo aver conosciuto l’emarginazione e la fragilità sociali. ‘Un gelato al gusto di riscatto‘ recitava il claim della gelateria sociale per soffermarsi sulla provenienza dei suoi collaboratori, tutte persone che avevano un conto in sospeso con le difficoltà individuali e familiari e chiedevano alla vita di poter ‘ricominciare’.

Le cose poi sono andate bene per tutti loro e ‘Defriscu’ vuole ampliare pian piano il suo staff. Nell’ambito del Progetto ‘V.IN.CO.’ (Violenza e INiziative di COntrasto), finanziato dall’Impresa Sociale ‘Con i Bambini’ per il Bando “Ricucire i sogni”, un’iniziativa a favore di minori vittime di maltrattamento, si aprono le finestre per potenziare l’organico.

‘Defriscu’ è alla ricerca di 5 unità da coinvolgere in una prima fase tramite un contratto di tirocinio formativo per 4 mensilità. I candidati impareranno il mestiere e riceveranno un’indennità come da contratto di tirocinio.

Le risorse che si candidano al tirocinio dovranno:

– conoscere o avere propensione ad apprendere la preparazione di tutti i servizi di gelateria (coni, coppe, vaschette, frappè, brioche, ecc.);

-avere cura e pulizia dei vari macchinari a disposizione;

-saper organizzazione e avere cura della propria postazione di lavoro;

-dimostrare attitudine a lavorare in team e avere capacità di problem solving.

Come candidarsi al tirocinio formativo

Le persone interessate possono candidarsi inviando un proprio curriculum vitae al seguente indirizzo mail: [email protected].

Nella mail dovranno indicare tutte le informazioni necessarie per essere contattati al fine di predisporre un colloquio conoscitivo e motivazionale.