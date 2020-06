Un gelato al gusto di…riscatto! Apre a Lecce Defriscu, la prima gelateria sociale di Puglia

Un gelato dal gusto diverso, forse insolito, ma che mette di buon umore: un gelato al gusto di felicità. Finalmente è aperta al pubblico la prima gelateria sociale di Puglia, Defriscu, che mette all’opera nuovi “gelatai” che di difficoltà nella vita ne ha vissute tante. Situata in via Palmieri a Lecce, la gelateria è una nuova opportunità per tutti, un’opportunità di riscatto.

Inaugurata lo scorso sabato, la gelateria è la prima attività di Impresa Sociale della Fondazione di Comunità del Salento, prevista dal progetto Ri-Partenza per far provare a tutti il gusto di felicità. L’ente non profit, infatti, ha l’obiettivo di migliorare la qualità della vita della comunità stessa, mettendo insieme i soggetti rappresentativi della comunità stessa (privati cittadini, istituzioni, associazioni, operatori economici e sociali) per attivare energie e risorse, promuovendo la cultura della solidarietà, del dono e della responsabilità sociale.

Presente all’inaugurazione di sabato scorso, insieme all’ideatore del progetto Gabriele Ruggero e al Segretario Generale della Ust Cisl di Lecce, Antonio Nicolì, anche l’Arcivescovo di Lecce Mons. Michele Seccia che ha testimoniato l’apertura della nuova attività a sostegno delle persone che vengono da condizioni più disagiate.

A che gusto prenderete il vostro gelato? C’è chi preferisce il cioccolato, chi il pistacchio, ma niente ha lo stesso sapore della Felicità e della possibilità di riscattarsi dalle difficoltà della vita. Andate a trovare la prima gelateria sociale di Puglia in via Palmieri 69 a Lecce, non ve ne pentirete!