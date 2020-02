La Felicità al gusto di gelato al….riscatto! Nasce a Lecce la prima Gelateria Sociale di Puglia

Che gusto ha la felicità? Ci sono persone per cui la felicità ha il gusto del gelato al pistacchio, per altre è il gelato al cioccolato e per alcuni la felicità sa di gelato al riscatto, un riscatto sociale. Nasce Defriscu, la prima gelateria sociale di Puglia che aprirà i battenti in via Palmieri a Lecce. Una nuova opportunità per tutti, che consentirà ai nuovi “gelatai” di rimettersi in pista dopo le difficoltà che la vita pone davanti e che, qualche volta, per alcune persone sono più dure che per altre. Il programma della prossima apertura verrà presentato il 21 marzo, presso l’Open space di Palazzo Carafa a Lecce.

Quasi tutto pronto, dunque, per scegliere il gelato al gusto della felicità. “Il primo passo è sempre il più difficile” ma il progetto sembra ormai arrivato in dirittura di arrivo. Parte, dunque, la prima attività di Impresa Sociale della Fondazione di Comunità del Salento, prevista dal progetto Ri-Partenza in Salento per far provare a tutti il gusto della Felicità.

All’appuntamento del prossimo 21 marzo, dunque, il progetto verrà presentato alla presenza del Presidente della Fondazione Ada Chirizzi, di tutto il Consiglio di Amministrazione, dei Soci Fondatori e dei sostenitori, Caritas Italiana, Fondazione con il Sud e Fondazione Prosolidar. Il programma dell’evento partirà dall’open space di Piazza Sant’Oronzo alle ore 16:00, per raccontare gli obiettivi del progetto ospiti del sindaco Carlo Salvemini.

Lasciata Piazza Sant’Oronzo, si prosegue verso Piazza Duomo per l’appuntamento con l’Arcivescovo Mons. Michele Seccia. Tappa finale sarà la Gelateria in via Palmieri 69, dove in cambio di un vostro racconto potrete degustare i primi gelati di primavera.

Sarà questo, dunque, il primo traguarda del progetto Ri-Partenza della Fondazione Comunità del Salento, un ente di non profit che mette insieme soggetti rappresentativi di una comunità locale (privati cittadini, istituzioni, associazioni, operatori economici e sociali) con l’obiettivo di migliorare la qualità della vita della comunità stessa, attivando energie e risorse e promuovendo la cultura della solidarietà, del dono, e della responsabilità sociale.