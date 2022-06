Gelato al gusto di riscatto! Riapre a Lecce “Defriscu”, la prima gelateria sociale di Puglia

Arriva il caldo ed anche la voglia di gelato, un gelato al gusto di felicità e riscatto. Riapre al pubblico la prima gelateria sociale di Puglia, “Defriscu”, una gelateria che mette all’opera nuovi “gelatai” che di difficoltà nella vita ne hanno vissute tante. La gelateria è situata in via Palmieri 69 e rappresenta una opportunità di riscatto sociale.

Inaugurata a giugno del 2020, alla presenza dell’Arcivescovo Metropolita di Lecce Mon. Michele Seccia, la gelateria è la prima attività di Impresa Sociale della Fondazione di Comunità del Salento, prevista dal progetto Ri-Partenza. L’ente non profit, infatti, ha l’obiettivo di migliorare la qualità della vita della nostra comunità e lo fa mettendo insieme privati cittadini, istituzioni, associazioni, operatori economici e sociali. Questa unione ha l’obiettivo di promuovere la cultura della solidarietà, del dono e della responsabilità sociale.

Si tratta di una vera e propria opportunità per tutti, che consentirà ai nuovi “gelatai” di rimettersi in pista dopo le difficoltà che la vita pone davanti e che, qualche volta, per alcune persone sono più dure che per altre.

La gelateria apre dal lunedì al venerdì dalle ore 12 alle ore 22, sabato e domenica dalle ore 12 alle ore 23:30.