Don Tonino Bello proclamato venerabile. Il Papa accoglie i pareri positivi della Congregazione dei Santi

Don Tonino è venerabile. Papa Francesco ha ratificato positivamente i voti espressi dai consultori della Congregazione per le cause dei Santi presieduta dal cardinale leccese Marcello Semeraro.

Cosi, a partire da oggi, il vescovo salentino varca la prima soglia del cammino verso la santità.

Ne ha dato notizia questa mattina alla sua diocesi il vescovo di Ugento – Santa Maria di Leuca Vito Angiuli, tra i massimi studiosi al mondo della vita del presule di origini salentine.

Campane a festa anche nelle cattedrali di Molfetta, Ruvo, Giovinazzo e Terlizzi, diocesi presieduta da don Tonino dal 1982 al 1993, anno della sua scomparsa.

In realtà la devozione per il presule originario di Alessano precede da lungo tempo la notizia di oggi, nel 2018 lo stesso Papa Francesco giunse nella cittadina dell’estremo tacco d’Italia per celebrare il valore e l’esempio di un uomo destinato ad un culto planetario. Pochi come don Tonino Bello, infatti, hanno interpretato il cristianesimo nella carne viva della vita di ogni giorno, con amore e dedizione disinteressata.