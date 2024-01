Donati due carrelli per la terapia e una barella specialistica al Reparto di Neurologia del Dea

Si è si è svolta nella mattinata di oggi, martedì 9 gennaio, la cerimonia di consegna di due carrelli e una barella all’Unità operativa complessa di Neurologia del Dipartimento Emergenza e Acuti di Lecce. La donazione è stata fortemente voluta dall’Associazione Cuore e mani aperte OdV, presieduta dal cappellano del “Vito Fazzi” Don Gianni Mattia.

Il sodalizio ha inserito, ormai da tempo, nella propria mission l’umanizzazione delle cure e degli spazi ospedalieri. Ne rappresentano degli esempi concreti la Bimbulanza, l’ambulanza pediatrica che, dal 2012, percorre in lungo e in largo la Penisola per raggiungere luoghi di cura di eccellenza. Ma anche la animazione da corsia e le diverse umanizzazioni pittoriche che si sono susseguite in questi anni.

Alla cerimonia erano presenti il Direttore generale di Asl Lecce, Stefano Rossi; la direttrice amministrativa del presidio, Sonia Cioffi; la responsabile della UOC di Neurologia, Marcella Caggiula e Don Gianni Mattia.

L’Associazione Cuore e mani aperte OdV è stata fondata nel 2001 e da allora opera con spirito di carità cristiana in tutte le situazioni di bisogno, con particolare riferimento alle esigenze di natura socio-sanitaria. Negli ultimi anni ha sviluppato una significativa attenzione verso l’umanizzazione delle cure e degli spazi ospedalieri. In questo ambito si inseriscono numerose iniziative: dalla Bimbulanza allo Spazio Benessere, da una Casa di Accoglienza per i parenti dei degenti a diverse umanizzazioni pittoriche di risonanze magnetiche, tac e intere unità operative pediatriche.