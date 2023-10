Tutti al mare. A Torre dell’Orso bagno e tintarella…come fosse luglio

Uno scenario estivo. Famiglie, ragazzi, giovani coppie e tantissimi anziani, senza dimenticare i turisti, quei forestieri giunti da ogni parte del mondo che stanno affollando il Salento in questi giorni.

Non solo città d’arte ma anche mare, certamente mare, soprattutto mare, a ottobre come a settembre, che di sicuro non è più l’ultimo mese dell’estate.

L’acqua di Torre dell’Orso, tra le più apprezzate di tutta la Puglia, costituisce la punta di diamante della costa orientale da Otranto in sù, cioè sul versante nord est della penisola salentina. Alla trasparenza delle acque, però, si aggiunge la bellezza del contesto paesaggistico che inquadra una spiaggia di sabbia finissima al centro di due imponenti scogliere alte e a strapiombo. Un arco di meraviglia naturale che parte dalla cinquecentesca torre costiera e abbracciando l’intera baia giunge fino ai grandi faraglioni, tra questi le rinomate “Due sorelle” (leggi la poetica leggenda).

Torre dell’Orso, tuttavia, non è l’unica marina d’eccellenza, da San Foca a Roca, con Torre Specchia e Torre Sant’Andrea le occasioni non mancano nelle marine di Melendugno.