Edilizia scolastica, dalla provincia arrivano 700mila euro per la manutenzione degli Istituti superiori

La sicurezza nelle scuole è tematica quanto mai attuale. Dopo il report poco rassicurante emerso a settembre scorso, urgono interventi negli edifici che ospitano gli istituti scolastici.

Così, a poche settimane dal suo insediamento, il presidente della Provincia di Lecce, Stefano Minerva, fa sapere di aver impegnato la spesa complessiva di 735 mila euro circa per interventi di manutenzione negli istituti di istruzione secondaria superiore provinciale.

L’avvio delle procedure di gara avverrà entro l’anno. Una parte della somma, in particolare, sarà destinata alla manutenzione edilizia di ordine generale.

“Proseguiamo così il nostro impegno nel campo dell’edilizia scolastica con l’obiettivo di rendere sempre più sicure, funzionali, accoglienti e belle le scuole secondarie di secondo grado di competenza dell’Ente provinciale dislocate in tutto il territorio salentino”, dichiara il presidente Minerva.

“I nostri ragazzi e le nostre ragazze, i docenti, i dirigenti, tutto il personale scolastico – continua Minerva – anno il diritto di studiare, lavorare, vivere in ambienti confortevoli e sicuri. La scuola è la seconda casa dei nostri giovani e noi, come Istituzione, abbiamo il dovere di averne cura. Per questo, fin dal mio insediamento, ho voluto dare ascolto alla voce degli studenti, alle segnalazioni e alle richieste che mi sono arrivate direttamente dai banchi di scuola attraverso i rappresentanti dei diversi istituti scolastici del territorio provinciale. La Provincia ha aperto così un canale di dialogo diretto con chi frequenta le nostre scuole, così come aveva già fatto e continuerà a fare con i dirigenti scolastici. Il dialogo è fondamentale per poter operare bene, per poter crescere insieme”.